باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که مسکو و تهران قصد خود را برای اجرای پروژه‌های زیرساختی مشترک در منطقه قفقاز جنوبی، به ویژه پروژه‌های مرتبط با توسعه کریدور حمل و نقل «شمال-جنوب» تایید کرده‌اند.

این موضوع در جریان مذاکرات میخائیل گالوزین، معاون وزیر امور خارجه روسیه و مهدی سبحانی، معاون وزیر امور خارجه ایران، مطرح شد.

بر اساس گزارش وب‌سایت این وزارتخانه، دو طرف در این دیدار درباره مسائل بین‌المللی و منطقه‌ای با محوریت اوضاع قفقاز جنوبی گفت‌و‌گو کردند. در بیانیه این نشست آمده است: «دو طرف بر تعهد خود برای اجرای پروژه‌های زیرساختی مشترک در منطقه، به‌ویژه پروژه‌های مرتبط با توسعه کریدور حمل‌ونقل بین‌المللی شمال-جنوب، تاکید کردند.»

کریدور حمل و نقل بین المللی شمال-جنوب، مسیری چندوجهی است که از سن پترزبورگ در روسیه تا بندر بمبئی در هند امتداد دارد و طول کل آن ۷۲۰۰ کیلومتر است. این کریدور شامل سه مسیر اصلی شامل مسیر عبور از دریای خزر (با استفاده از راه آهن و بنادر)، علاوه بر مسیر‌های غربی و شرقی (زمینی) است.

این کریدور اهمیت استراتژیک فزاینده‌ای پیدا می‌کند، زیرا روسیه و ایران به دنبال تقویت روابط تجاری و لجستیکی بین خود و کاهش وابستگی به مسیر‌های دریایی سنتی از طریق تنگه هرمز و کانال سوئز هستند، به ویژه با توجه به تنش‌های امنیتی در غرب آسیا و تحریم‌های غرب علیه مسکو و تهران.

کریدور شمال-جنوب یک پروژه حیاتی در چارچوب طرح کمربند و جاده چین است که به عنوان بخشی از یک شبکه حمل و نقل گسترده‌تر اوراسیا که اروپا را به آسیای مرکزی و هند متصل می‌کند، دیده می‌شود. در مقابل، هند نیز علاقه فزاینده‌ای به این کریدور به عنوان جایگزینی برای مسیر‌های تجاری سنتی نشان داده است.

منبع: آر تی