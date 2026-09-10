باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - ایوب نصیری، مدیرکل صداوسیمای آذربایجان شرقی درباره گرامیداشت یاد و خاطره شهدا در رویداد ملی «ایران جان» گفت: یکی از سرفصلهای ما در رویداد ملی «ایران جان» پرداختن به شهدای استان است. آذربایجان شرقی جزو استانهایی است که در جنگ تحمیلی بیش از ۱۰ هزار شهید تقدیم ایران و انقلاب اسلامی کرده است. در جنگ تحمیلی اخیر نیز ۱۳ دانش آموز شهید و معلم شهید داشتیم، که در عملیاتهای ترور رژیم کودککش صهیونیستی به شهادت رسیدند. همچنین، مرزبانان این استان در جریان جنگ تحمیلی اخیر به شهادت رسیدند. ما معتقدیم مردم آذربایجان در مقاطع مختلف تاریخی مرزبان ایران بودهاند.
نصیری ادامه داد: ما در طول جنگ تحمیلی تولیداتی راجع به شهدا داشتیم، که برخی از آنها از آنتنهای سراسری رادیو و تلویزیون پخش خواهد شد. برخی برنامهها در همان هفته «ایران جان» با حضور خانواده شهدا روی آنتن خواهد رفت. پرداخت ویژهای به شهدای دانش آموز نیز خواهیم داشت.