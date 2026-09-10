دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: اقدامات سیاسی‌شده و اخلال‌گرانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، کشور‌ها را به سمت خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) سوق خواهد داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی در واکنش به تصویب قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با انتشار پستی در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: قطعنامه ضدایرانی که توسط شورای حکام به تصویب رسیده، غیرقانونی بوده و از نظر فنی فاقد مبنای معتبر و کاملاً سیاسی و غیرقابل‌قبول است و به وضوح تحت تأثیر فشار‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار دارد.

وی افزود: اقدامات سیاسی‌شده و اخلال‌گرانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، کشور‌ها را به سمت خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) سوق خواهد داد.

برچسب ها: قطعنامه ضد ایرانی ، محسن رضایی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۳
در انتظار بررسی: ۱۶
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۷ ۲۰ شهريور ۱۴۰۵
خروج از Npt یعنی حمله ی گسترده ی ائتلاف جهانی
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۷ ۲۰ شهريور ۱۴۰۵
از قدیم گفتند : دیگی که برای ما نجوشه ، سَرِ سگ توش بجوشه ..

NPT دربرابر صداقت هزاران بار گفته ی ایران ، که انرژی هسته‌ای ما صلح آمیزه و آموزه های رهبر شهیدمون منع سلاح هسته ای کرده ، دیگه چه مرگشونه ، جز اینکه به قول معرف : بهانه های بنی اسرائیلی می‌گیرند....
با اقتدار از سازمان مسخره‌ی NPT خارج شوید ....
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Iran (Islamic Republic of)
m2v
۰۹:۳۴ ۲۰ شهريور ۱۴۰۵
لطفا از ان پی تی خارج بشید و بمب اتم بسازید. ترامپ خودش اعتراف کرد اگر بمب اتم داشتیم به ایران جرات حمله نداشت
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۵۰ ۲۰ شهريور ۱۴۰۵
یک بار حداقل به خروج از npt تهدید کنید.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۲۶ ۲۰ شهريور ۱۴۰۵
اگر عاقل باشید از Npt خارج میشید........

اگر عاقل باشید بمب اتم می‌سازید........
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۳ ۲۰ شهريور ۱۴۰۵
آفرین. باید تهدید کنیم و عملی کنیم
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Iran (Islamic Republic of)
محمد
۲۳:۴۶ ۱۹ شهريور ۱۴۰۵
بسازینش و تمومش کنید.
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۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۶ ۱۹ شهريور ۱۴۰۵
اول باید بمب اتم روساخت بعد از npt خارج شد وقتی بمب نداشته باشیم خروج از npt دو هزار ارزش ندارد فقط ضرریست بر این کشور
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۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۶ ۱۹ شهريور ۱۴۰۵
کهنه سرباز جمهوری اسلامی ایران درود بر شما
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۵ ۱۹ شهريور ۱۴۰۵
مرگ یکبار شیون یکبار از npt خارج شو می‌ترسی حمله کنن که حمله کردن
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۴ ۱۹ شهريور ۱۴۰۵
آره درسته، بمب اتمی را رونمایی کنید و سپس خروج از ان پی تی را اعلام کنید
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Iran (Islamic Republic of)
افشین
۲۲:۴۸ ۱۹ شهريور ۱۴۰۵
سردار یدونه ای
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۵ ۱۹ شهريور ۱۴۰۵
درسته .
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