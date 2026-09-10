باشگاه خبرنگاران جوان - سردار محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی در واکنش به تصویب قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با انتشار پستی در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: قطعنامه ضدایرانی که توسط شورای حکام به تصویب رسیده، غیرقانونی بوده و از نظر فنی فاقد مبنای معتبر و کاملاً سیاسی و غیرقابل‌قبول است و به وضوح تحت تأثیر فشار‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار دارد.

وی افزود: اقدامات سیاسی‌شده و اخلال‌گرانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، کشور‌ها را به سمت خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) سوق خواهد داد.