باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - حسن عزالدین، یکی از نمایندگان حزبالله در پارلمان لبنان میگوید ایران پس از تصمیم برای اتخاذ دکترین نظامی جدید، به نیروی مهمی در ایجاد جهان چندقطبی تبدیل شده است.
حسن عزالدین گفت: «ایران امروز دیگر فقط از خودش دفاع نمیکند؛ بلکه از همه انسانهای آزاد، تحتستم و شرافتمند در سراسر جهان، چه دولتها و چه مردم، دفاع میکند».
او افزود: «ایران از دفاع به حمله روی آورده است؛ یعنی میتواند به سایتهایی که تهدیدی علیه آن محسوب میشوند حمله کند و به هرگونه تجاوز یا جنایتی که آمریکا برای آن برنامهریزی کند، پاسخ دهد».
عزالدین عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت، شاخه سیاسی حزبالله در پارلمان لبنان است.
تحلیلگرانی از جمله تریتا پارسی، از مؤسسه کوئینسی پیشتر گفتهاند که تهران دکترین نظامی «صبر راهبردی» خود را کنار گذاشته و یک راهبرد نظامی جدید و فعالتر را در پیش گرفته است.
منبع: الجزیره