زلنسکی می‌گوید تا پیش از انتخابات روسیه که در اواخر شهریور برگزار می‌شود، نشستی با حضور نمایندگان اوکراین، روسیه و آمریکا برگزار نخواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین می‌گوید پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی در روسیه، هیچ نشست سه‌جانبه‌ای درباره چگونگی پایان دادن به جنگ برگزار نخواهد شد.

زلنسکی گفت مذاکره‌کنندگان اوکراینی و آمریکایی به‌طور مستمر در تماس هستند و ابراز امیدواری کرد پس از دیدارش با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا مذاکرات درباره مسائل مربوط به انرژی و غلات در پایان ماه جاری میلادی پیشرفت کند.

انتخابات پارلمانی روسیه از ۱۸ تا ۲۰ سپتامبر (۲۷ تا ۲۹ شهریور) برگزار خواهد شد و در آن تمامی ۴۵۰ کرسی دومای دولتی روسیه به رای گذاشته می‌شود.

پیش از این، روسیه و آمریکا اعلام کرده بودند که انتظار برگزاری مذاکرات سه‌جانبه با حضور هیئت‌هایی از مسکو، کی‌یف و واشنگتن را دارند؛ اما تاریخ دقیقی برای آن مشخص نکردند.

پیش‌تر و در روز شنبه، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در مسکو میزبان استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا و جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ بود.

فرستادگان آمریکا همچنین روز یکشنبه در کی‌یف با مقام‌های اوکراینی گفت‌و‌گو کردند. این نخستین سفر آنها به پایتخت اوکراین بود.

منبع: رویترز

برچسب ها: ولودیمیر زلنسکی ، انتخابات روسیه ، مذاکرات صلح
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