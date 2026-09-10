باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین میگوید پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی در روسیه، هیچ نشست سهجانبهای درباره چگونگی پایان دادن به جنگ برگزار نخواهد شد.
زلنسکی گفت مذاکرهکنندگان اوکراینی و آمریکایی بهطور مستمر در تماس هستند و ابراز امیدواری کرد پس از دیدارش با دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا مذاکرات درباره مسائل مربوط به انرژی و غلات در پایان ماه جاری میلادی پیشرفت کند.
انتخابات پارلمانی روسیه از ۱۸ تا ۲۰ سپتامبر (۲۷ تا ۲۹ شهریور) برگزار خواهد شد و در آن تمامی ۴۵۰ کرسی دومای دولتی روسیه به رای گذاشته میشود.
پیش از این، روسیه و آمریکا اعلام کرده بودند که انتظار برگزاری مذاکرات سهجانبه با حضور هیئتهایی از مسکو، کییف و واشنگتن را دارند؛ اما تاریخ دقیقی برای آن مشخص نکردند.
پیشتر و در روز شنبه، ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه در مسکو میزبان استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا و جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ بود.
فرستادگان آمریکا همچنین روز یکشنبه در کییف با مقامهای اوکراینی گفتوگو کردند. این نخستین سفر آنها به پایتخت اوکراین بود.
منبع: رویترز