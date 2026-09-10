باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت جنگ آمریکا موسوم به پنتاگون اذعان کرد که ایران موفق شده است خسارات جدی به تاسیسات ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین وارد کند.

به گزارش اپک تایمز: «هونگ کائو، سرپرست وزارت دریانوردی، در مصاحبه‌ای اظهار داشت که ایران با حملات خود «بحرین را کاملا نابود کرده است».

او افزود: «بحرین میزبان ستاد فرماندهی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا است که حوزه عملیاتی آن خلیج فارس، دریای سرخ، بخش‌هایی از اقیانوس هند و سایر آب‌های سرزمینی را در بر می‌گیرد.» به گفته این روزنامه، بیانیه کائو اولین اذعان عمومی سطح بالا از سوی آمریکا در مورد میزان خساراتی است که ایران به تاسیسات نظامی آمریکا در بحرین وارد کرده است.

علاوه بر این، کائو تایید کرد که در نتیجه این حملات، دیگر «جایی برای ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن برای رسیدن به بحرین وجود ندارد».

میلیتاری تایمز پیش از این گزارش داده بود که تعدادی از خدمه ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن که در چارچوب عملیات آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل علیه ایران به کار گرفته شده بود، اقدام به خودکشی کرده‌اند که فشار کاری بیش از حد و خستگی مفرط از دلایل بی‌ثباتی این ملوانان عنوان شده است.

کانال تلویزیونی «ام‌اس ناو» همچنین گزارش داد که دوره طولانی استقرار این ناو هواپیمابر منجر به مشکلات تجهیزاتی از جمله نقص در سیستم‌های برخاستن و بازیابی هواپیما شده است.

منبع: آر تی