باشگاه خبرنگاران جوان - «حسن مروتی» روز پنجشنبه در بازدید از بخش‌های DTP و بسته بندی واکسن‌های پزشکی موسسه رازی افزود: توانمندی علمی و تولیدی موسسه رازی، آن را به یکی از ارکان مهم نظام سلامت کشور تبدیل کرده است.

وی اظهار کرد: موسسه رازی از مراکز علمی و تولیدی واکسن کشور است که در کنار فعالیت‌های گسترده در حوزه دامپزشکی، سابقه‌ای پرافتخار در تحقیق و تولید واکسن‌های انسانی دارد و دستاورد‌های آن طی چندین نسل، در خدمت سلامت ایرانیان بوده است.

مروتی افزود: تولید واکسن‌های دیفتری، کزاز، سیاه‌سرفه، سرخک، سرخجه، اوریون و فلج اطفال، نقش مهمی در کنترل و حذف بیماری‌هایی داشته است که در گذشته نه چندان دور، سلامت جامعه را تهدید می‌کردند.

رئیس موسسه رازی با قدردانی از تلاش دانشمندان و کارکنان پیشین و فعلی مؤسسه، به‌ویژه زنده‌یاد پروفسور سیدحسین میرشمسی و پروفسور عباس شفیعی، گفت: دستاورد‌های امروز رازی حاصل سال‌ها تلاش، دانش و تجربه نسل‌هایی از محققان و متخصصان است که تمام عمر، با عشق و تعهد، خدمت به مردم و میهن را پیشه اصلی خود ساخته‌اند و این میراث علمی باید حفظ، تقویت و به نسل جدید منتقل شود.

مروتی تأکید کرد: مسیر پیشینیان باید الگویی برای محققان نسل جدید باشد؛ نسلی که با تکیه بر دانش و توان داخلی، توسعه فناوری و استمرار تولید، آینده واکسن‌های مورد نیاز کشور را رقم خواهد زد.

وی تامین پایدار واکسن‌های مورد نیاز کشور را مأموریتی ملی دانست و افزود: افزایش ظرفیت تولید، توسعه دانش فنی، ارتقای کیفیت و کاهش وابستگی به خارج، از الزامات تقویت نقش مؤسسه رازی در تأمین سلامت جامعه و تحقق استقلال بیولوژیک کشور است.

در جریان این بازدید، مدیران و کارشناسان بخش‌های DTP و بسته‌بندی واکسن‌های پزشکی نیز گزارشی از وضعیت فعالیت‌ها، ظرفیت‌های موجود و برنامه‌های پیش‌روی این بخش‌ها ارائه کردند.