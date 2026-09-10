باشگاه خبرنگاران جوان - طرحی که بر شکست سریع ایران و فروپاشی چندروزه استوار بود، به شکست رسید و فشار‌های نظامی و اقتصادی نیز نتوانست ایران را به تسلیم وادار کند. در ادامه، تکیه بر تحریم‌ها و محدود کردن مسیر‌های مالی و تجاری ایران به ابزار اصلی آمریکا برای تغییر معادله تبدیل شد؛ همان مسیر تخاصمی که سابقا پیش گرفته بود.

اکنون واشنگتن میان پذیرش توافق و ورود به یک درگیری طولانی و پرهزینه قرار گرفته است؛ وضعیتی که اختلافات داخلی، فشار بر دولت آمریکا و نگرانی متحدان این کشور را نیز تشدید کرده و هزینه‌های محاسبات اولیه را افزایش داده است.