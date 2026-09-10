بازخوانی یک پرونده جنایی؛حس عجیب برای کشف قتل پیرمرد
باشگاه خبرنگاران جوان - نیروهای یمنی پس از پیشروی در مناطق ساحلی استان الحدیده و تصرف پایگاه خالد بن ولید، حرکت به سمت المخا و مناطق پیرامون آن را ادامه دادهاند؛ مناطقی که در صورت تثبیت کنترل آنها، بخش گستردهای از نوار ساحلی غربی یمن در اختیار انصارالله قرار خواهد گرفت.
همزمان حملات هوایی عربستان به مواضع نیروهای یمنی ادامه یافته و مقامهای دفاعی یمن هشدار دادهاند که تداوم این حملات میتواند دامنه عملیات را تا بابالمندب و مناطق جنوبی گسترش دهد. اهمیت این تحولات از آنجاست که بابالمندب یکی از مسیرهای مهم تجارت دریایی و انتقال انرژی در منطقه به شمار میرود.