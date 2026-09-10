مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان اظهار کرد: مالکان خسارت دیده از بارش باران اخیر برای تکمیل اطلاعات و انجام ارزیابی کارشناسی باید به بنیاد مسکن شهرستان محل سکونت خود مراجعه کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدعلی ویشکایی امروز پنجشنبه در گفت‌و‌گو با خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت ارزیابی خسارت‌های ناشی از حوادث جوی اخیر در گیلان اظهار کرد: واحد‌های خسارت‌دیده در نقاط مختلف استان شناسایی شده‌اند و ارزیابی میزان خسارت آنها باید به صورت مستند و بر اساس فرم‌های مربوط انجام شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان با اشاره به استقرار ارزیابان صندوق بیمه حوادث طبیعی کشور در استان گفت: ارزیابان مربوطه خسارت‌های قابل ارزیابی ناشی از حوادثی مانند آب‌گرفتگی و وزش باد و طوفان و آسیب به سقف واحد‌های مسکونی را بررسی و مستندسازی می‌کنند.

وی از مالکان واحد‌های خسارت‌دیده خواست برای تکمیل فرآیند ثبت و ارزیابی خسارت به بنیاد مسکن شهرستان محل سکونت خود مراجعه کنند و گفت: مالکان باید فرم‌های مربوط به میزان خسارت را تکمیل کنند تا کارشناسان بتوانند در محل نسبت به بررسی و ارزیابی خسارت اقدام کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان تاکید کرد: فرآیند ارزیابی خسارت باید بر اساس مستندات و گزارش کارشناسان انجام شود و پس از تکمیل اطلاعات، میزان خسارت وارده به هر واحد مشخص خواهد شد.

وی درباره برآورد مالی خسارت‌های وارد شده نیز گفت: رقم نهایی خسارت‌ها در حال حاضر مشخص نیست و پس از انجام ارزیابی‌های کارشناسی و تکمیل اطلاعات واحد‌های آسیب‌دیده، میزان خسارت مالی اعلام خواهد شد.

برچسب ها: سیل ، خسارت ، مدیریت بحران
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