باشگاه خبرنگاران جوان - در این حملات که از آنها بهعنوان یکی از شدیدترین موجهای موشکی ماه اخیر یاد شده، دستکم ۲۰ موشک بالستیک به سمت اردن شلیک شد و گزارشهای رسانههای آمریکایی از آسیب دیدن چند جنگنده و تجهیزات نظامی در پایگاههای آمریکا حکایت دارد. محل استقرار نیروها، آشیانه جنگندهها و بخشهای نگهداری تجهیزات نیز در جریان حملات هدف قرار گرفتند.
همزمان، هشدارهای ایران درباره احتمال هدف قرار گرفتن منافع آمریکا و نفتکشهای مرتبط با آن در کشورهای منطقه، بر نگرانیهای امنیتی واشنگتن افزوده است. رسانههای آمریکایی نیز با اشاره به دشواری رهگیری موشکها و پهپادهای ایرانی، افزایش تهدید علیه نیروهای این کشور در غرب آسیا را مورد توجه قرار دادهاند.