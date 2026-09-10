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بازتاب رسانه‌ای قدرت نظامی ایران در خلیج فارس + فیلم

موج گسترده حملات موشکی ایران به پایگاه‌های آمریکا در اردن، بار دیگر آسیب‌پذیری نیرو‌ها و تجهیزات نظامی واشنگتن در غرب آسیا را برجسته کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در این حملات که از آنها به‌عنوان یکی از شدیدترین موج‌های موشکی ماه اخیر یاد شده، دست‌کم ۲۰ موشک بالستیک به سمت اردن شلیک شد و گزارش‌های رسانه‌های آمریکایی از آسیب دیدن چند جنگنده و تجهیزات نظامی در پایگاه‌های آمریکا حکایت دارد. محل استقرار نیروها، آشیانه جنگنده‌ها و بخش‌های نگهداری تجهیزات نیز در جریان حملات هدف قرار گرفتند.

همزمان، هشدار‌های ایران درباره احتمال هدف قرار گرفتن منافع آمریکا و نفتکش‌های مرتبط با آن در کشور‌های منطقه، بر نگرانی‌های امنیتی واشنگتن افزوده است. رسانه‌های آمریکایی نیز با اشاره به دشواری رهگیری موشک‌ها و پهپاد‌های ایرانی، افزایش تهدید علیه نیرو‌های این کشور در غرب آسیا را مورد توجه قرار داده‌اند.

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