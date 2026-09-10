عراقچی و عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان به صورت تلفنی با یکدیگر گفت‌و‌گو و رایزنی کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و فیلد مارشال عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان، پنجشنبه شب به صورت تلفنی با یکدیگر گفت‌و‌گو و رایزنی کردند

در این تماس تلفنی، طرفین آخرین تحولات منطقه را مورد بررسی قرار داده و درباره تشدید تنش‌ها و افزایش ناامنی در منطقه و پیامد‌های آن برای صلح و ثبات منطقه‌ای تبادل نظر کردند.

عراقچی و عاصم منیر همچنین با اشاره به ضرورت هوشیاری و هماهنگی کشور‌های منطقه در قبال تحولات جاری، بر استفاده از ظرفیت‌های مشترک برای کمک به استقرار صلح و امنیت پایدار در منطقه تأکید کردند.

  

برچسب ها: عراقچی ، پاکستان
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