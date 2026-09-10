رونمایی المان امام شهید در آستان مقدس حضرت سلطانعلی بن باقر با حضور جمعی از مسئولان برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - المان امام شهید حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای با حضور جمعی از مسئولان شهرستان کاشان، هیئت امنا آستان مقدس حضرت سلطانعلی بن امام محمد باقر (ع)، حمیدرضا مقدم‌فر مشاور فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و زائران و مجاوران رونمایی شد.

حسین یزدی در تشریح ویژگی‌های المان امام شهید اظهار داشت: المان امام شهید حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای در ابعادی به ارتفاع ۳.۵ متر و عرض یک متر طراحی و ساخته شده است.

مدیر اجرایی آستان مقدس حضرت سلطانعلی بن امام محمد باقر (ع) خاطرنشان کرد: المان امام شهید حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای با مواد نانو نیم ساخته شده تا سرما و گرما این اثر را تحت‌الشعاع قرار نداده و تخریب نکند.

یزدی با بیان اینکه برای ساخت المان امام شهید حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای تاکنون ۵۰۰ میلیون ریال هزینه شده است، تصریح کرد: این المان در یکی از صحن‌های آستان مقدس امامزاده حضرت سلطانعلی بن امام محمد باقر (ع) که آن صحن نیز با نام امام شهید مزین شده، نصب شده است.

برچسب ها: امام ، شهید ، کاشان
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