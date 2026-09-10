باشگاه خبرنگاران جوان - محمد رئیسزاده، رئیسکل سازمان نظام پزشکی کشور در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به نقش بنیادی رسانهها در ارتقای سلامت جامعه اظهار داشت: کار رسانه به نوعی خود درمان است؛ زیرا اعتماد متقابل میان پزشک و بیمار یک امر حاشیهای یا تشریفاتی نیست، بلکه بخشی از فرایند درمان محسوب میشود که بر نتیجه نهایی درمان تأثیر مستقیم دارد.
شکاف میان واقعیت جامعه پزشکی و بازتاب رسانهای
وی با انتقاد از بازتاب نادرست برخی مسائل در حوزه سلامت افزود: عدم تناسب جدی میان واقعیت ملموس جامعه پزشکی و آن چیزی که در برخی رسانهها بازتاب داده میشود وجود دارد. واقعیت غالب جامعه پزشکی آن تصویری نیست که گاهی ساخته میشود. پزشک، پرستار، بهیار و بهورز ما در محرومترین مناطق مرزی در سراوان، ایلام، خوزستان، سیستان و بلوچستان و روستاهای دورافتاده مشغول خدمترسانی به مردم هستند، اما متأسفانه نگاه برخی تصمیمگیران و رسانهها منحصر به سفره درمانی پایتخت و جراحان شاخص تهران شده است که این نگاه تعمیمپذیر به کل کشور نیست.
آمار مستند پرداختهای خارج از تعرفه
رئیسکل سازمان نظام پزشکی با استناد به پژوهش اخیر وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: بر اساس آمارهای مستند، تنها ۶ درصد از مردم اعلام کردهاند که پرداختی خارج از تعرفه داشتهاند، ۱۴ درصد اظهار بیاطلاعی کردهاند و ۷۹.۸ درصد تاکید داشتهاند که هیچگونه پرداختی خارج از تعرفه نداشته یا خدمات را در قالب پوشش بیمهای دریافت کردهاند. این آمار رسمی و تحلیلی نشان میدهد که جریان غالب در حوزه سلامت، قانونمدار است.
دستاوردهای بینالمللی ایران در عرصه پزشکی
رئیسزاده با تاکید بر ضرورت امیدآفرینی در جامعه تصریح کرد: ایران در شاخصهای مهم سلامت مانند کاهش مرگومیر زیر پنج سال، واکسیناسیون عمومی، دسترسی به نیروی ماهر زایمان و پیوند اعضا از جمله پیوند کبد پیشگام است. برای نمونه در حوزه سلولدرمانی برای درمان ضایعات نخاعی، دانشگاه علوم پزشکی تهران جزو ۴ کشور نخست تولیدکننده علم در جهان (در کنار آمریکا، ژاپن و چین) قرار دارد و از نظر سنترالیتی و مرجعیت مقالات علمی بعد از دانشگاه هاروارد در رتبه دوم جهانی قرار گرفته است. انعکاس این دستاوردها توسط رسانهها موجب نشاط اجتماعی و اعتماد عمومی میشود.
رد شائبه فرار مالیاتی جامعه پزشکی
وی با رد ادعاهای مطرحشده پیرامون فرار مالیاتی گسترده در جامعه پزشکی اذعان داشت: بر اساس اعلام رسمی سازمان امور مالیاتی کشور، جامعه پزشکی سال گذشته منظمترین مؤدیان مالیاتی کشور بوده و میانگین پرداخت مالیاتی آنان چهار برابر سایر اصناف ثبت شده است. تخلفات جزئی را نمیتوان به کل بدنه زحمتکش جامعه پزشکی تعمیم داد.
وی ادامه داد: سالانه حدود ۸ تا ۹ میلیون عمل جراحی در بخشهای دولتی، نظامی و خصوصی انجام میشود و خدمات حوزه سلامت به حدود ۹۰ میلیون خدمت در سال میرسد. میزان تخلفات یا دریافتهای خارج از قانون در برابر این حجم عظیم خدمت، درصد بسیار ناچیزی است که البته همان میزان کم نیز نباید وجود داشته باشد.
اعطای سالانه جایزه ملی خبرنگار حوزه سلامت
رئیس سازمان نظام پزشکی در پایان از برنامهریزی برای تخصصیتر شدن رسانههای حوزه سلامت خبر داد و گفت: با مصوبه دبیرخانه شورای مربوطه، جایزه ملی خبرنگار حوزه سلامت به صورت سالانه پیشبینی شده و از سال آینده برترین اصحاب رسانه، خبرنگاران، فعالان عرصه گزارش، خبر، کلیپ و مقالات حوزه سلامت در سطح کشوری معرفی و مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.
رئیسکل سازمان نظام پزشکی کشور، با انتقاد شدید از سازوکارهای مالی حاکم بر حوزه سلامت اظهار داشت: حوزه سلامت تنها بخشی است که تعرفه خدمات آن تنها یکبار در سال بهصورت دستوری ابلاغ میشود و عملاً نوسانات اقتصادی را در طول سال پوشش نمیدهد. علاوه بر این، عرف پرداخت بیمهها با تأخیر ۱۰ تا ۱۴ ماهه، عملاً ارزش افزایش تعرفهها را از بین برده و این حوزه را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
رئیسزاده با اشاره به عدم افزایش واقعی تعرفهها در مراکز طرف قرارداد بیمه تأکید کرد: سال گذشته دولت تعرفهها را افزایش داد، اما، چون بیمهها مطالبات مراکز دولتی و خصوصی طرف قرارداد را با تأخیرهای طولانی پرداخت میکنند، این افزایشها عملاً تأثیر تورمی خود را از دست میدهد. وقتی مطالبهای مربوط به سال گذشته در سال آینده پرداخت میشود، با توجه به نرخ تورم، عملاً افزایش تعرفهای رخ نداده است. شرایط بهگونهای است که مراکز درمانی مجبورند با بیمهها قرارداد ببندند و این عدم هماهنگی در نهایت به جیب مردم و بدنه کادر درمان آسیب میزند.
خطر مراکز غیرمجاز و ضرورت برخورد حاکمیتی
وی با ابراز تأسف از آسیبهای ناشی از فعالیت مراکز غیرمجاز بیان کرد: بخش عمدهای از آسیبهای وارده به مردم مربوط به مداخله افراد غیرمجاز در امور پزشکی است. قوانین فعلی بازدارنده نیستند و عزم ملی برای برخورد جدی با این پدیدهها وجود ندارد. نظام پزشکی توان و وظیفه حاکمیتی برای برخورد ندارد و تنها راهکار فعلی، آگاهیبخشی به مردم برای عدم مراجعه به مراکز غیرمجاز با وجود تبلیغات فریبنده است؛ چرا که موارد متعددی از مرگومیر به دلیل مداخلات غیرقانونی در کلینیکهای زیرزمینی ثبت شده است.
توزیع نامتوازن؛ چالش اصلی تخصصهای پزشکی
رئیسکل سازمان نظام پزشکی با تأکید بر اینکه مشکل اصلی کشور کمبود پزشک نیست بلکه توزیع نامتوازن است، افزود: ۵۳ درصد از متخصصان و فوقتخصصهای ما تنها در ۵ کلانشهر که ۱۸ درصد جمعیت را دارند، ساکن هستند. در رشتههایی نظیر جراحی مغز و اعصاب، وضعیت ما از نظر سرانه از بسیاری از کشورهای توسعهیافته بالاتر است، اما در رشتههای حیاتی نظیر بیهوشی، اطفال، عفونی و اورژانس، طی ۴ سال اخیر با کاهش شدید ورودی مواجه بودهایم که به دلیل تعرفههای بسیار پایین و جذابیت کم این رشتههاست؛ این امر در سالهای آتی بحرانساز خواهد بود.
وضعیت مطلوب زیرساختها و تجهیزات پزشکی
رئیسزاده در پایان در خصوص وضعیت زیرساختها و تجهیزات پزشکی کشور گفت: علیرغم تمامی مشکلات، وضعیت بیمارستانها و زیرساختهای درمانی در اکثر نقاط کشور قابلقبول و باکیفیت است. تجهیزات پزشکی ما در حوزههای مختلف همتراز کشورهای پیشرفته دنیاست و دسترسی مردم به این امکانات تخصصی (مانندامآرآی و سایر تجهیزات تصویربرداری) در نقاط مختلف کشور، حتی در شهرهایی همچون زنجان، بسیار سریعتر و در دسترستر از بسیاری از کشورهای غربی است.