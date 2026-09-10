باشگاه خبرنگاران جوان - انگلیس طی دههها از مهمترین حامیان رژیم صهیونیستی بوده و از شکلگیری این رژیم تا حمایتهای سیاسی، نظامی و دیپلماتیک در سالهای بعد، نقش پررنگی در پشتیبانی از تلآویو داشته است. با این حال، تصمیم احتمالی لندن برای تحریم برخی صهیونیستهای افراطی به دلیل اقداماتشان در کرانه باختری، با واکنش تند مقامهای صهیونیستی روبهرو شد.
در همین فضا، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی و پیشتر پسر نخستوزیر این رژیم، با حمایت از ادعای حاکمیت آرژانتین بر جزایر فالکلند، موضعی خلاف سیاست رسمی انگلیس اتخاذ کردند. این اظهارات در انگلیس با انتقادهای گستردهای همراه شده و بار دیگر شکاف میان دو متحد قدیمی را به نمایش گذاشته است.