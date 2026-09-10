معاون وزیر راه: جنگ نشان داد توسعه کریدورها به عنوان رویکردی راهبردی اولویت دارد

باشگاه خبرنگاران جوان - هوشنگ بازوند عصر پنجشنبه در آیین افتتاح ساخت و بهسازی ۱۴.۴ کیلومتر مسیر طرود - شاهرود افزود: رصد و بررسی مرزها، مسیر‌های تردد و وضعیت جاده‌ها به عنوان عاملی مهم در شرایط بحران و پدافند غیرعامل مورد توجه است.

وی ادامه داد: گزارشی درباره وضعیت زیرساخت‌های شرق کشور به دستور وزیر راه و شهرسازی تهیه و پیشنهاد شد گزارشی جامع‌تر برای سران قوا تهیه شود که این اقدام نیز انجام شد و در حال ارسال است.

جنگ آینده، جنگ کریدورهاست

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل کشور با بیان اینکه کریدور‌ها در جهان به یکی از مولفه‌های اصلی قدرت تبدیل شده‌اند، گفت: واقعیت این است که در آینده جنگ‌ها، کریدور‌ها و زیرساخت‌های ارتباطی اهمیت بسیار بیشتری پیدا خواهند کرد.

وی با اشاره به حمله به زیرساخت‌های حمل‌ونقل در جریان جنگ اخیر افزود: در جریان این جنگ نیز شاهد بودیم که پس از حملات نظامی، تهدید و حمله به زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور در دستور کار قرار گرفت و بخشی از این زیرساخت‌ها هدف قرار گرفت.

تاکید دولت بر توسعه کریدور‌ها

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل کشور با اشاره به اهمیت کریدور‌ها برای دولت گفت: کریدور‌ها اکنون یکی از اولویت‌های اصلی کشور هستند و رییس‌جمهور نیز تاکید ویژه‌ای بر این موضوع دارد.

کریدور شاهرود - طرود محور راهبردی

وی با اشاره به افتتاح حدود ۱۴ و نیم کیلومتر از کریدور شاهرود - طرود در منطقه شاهرود اظهار کرد: ممکن است امروز تردد قابل توجهی در این محور وجود نداشته باشد، اما با توجه به نقشه کریدور‌های کشور این مسیر یکی از محور‌های اصلی بزرگراهی محسوب می‌شود و می‌تواند در آینده نقش مهمی در اتصال مسیر‌های دریایی و جابه‌جایی بار ایفا کند.

وی پیش‌بینی کرد: طی چند سال آینده، بخش قابل توجهی از ترافیک استان یزد، جنوب کشور، اصفهان و خراسان رضوی می‌تواند از این محور عبور کند و بر همین اساس این مسیر یک محور باارزش و راهبردی است و در کنار کارکرد حمل‌ونقلی می‌تواند نقش مهمی در پدافند غیرعامل و ایجاد مسیر‌های جایگزین برای شبکه حمل‌ونقل کشور داشته باشد.

پیشنهاد تهاتر برای تامین اعتبار پروژه‌های زیرساختی

بازوند با اشاره به محدودیت منابع دولت اظهار کرد: وضعیت اعتبارات دولت مناسب نیست و در شرایط فعلی، دولت علاوه بر مسایل اقتصادی، درگیر تبعات جنگ و آثار آن بر اقتصاد کشور است و با وجود طرح‌های متعدد در لایحه بودجه باید به دنبال راهکار‌های جدیدی برای تامین مالی طرح‌های زیرساختی باشیم.

وی از ارایه پیشنهادی به سران قوا برای استفاده از ظرفیت تهاتر خبر داد و گفت: پیشنهاد داده‌ایم اجازه تهاتر برای اجرای پروژه‌های زیرساختی داده شود تا بتوان بخشی از مشکلات موجود را برطرف کرد.

استفاده از ظرفیت معادن برای توسعه حمل‌ونقل

وی ادامه داد: در یکی از استان‌ها به تازگی پیشنهادی مطرح شد که بر اساس آن، بخشی از معادن از طریق اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ واگذار شوند و منابع حاصل برای تکمیل زیرساخت‌های حمل‌ونقل همان استان‌ها اختصاص یابد و این پیشنهاد در استان سمنان اگر ظرفیت‌هایی از این دست وجود داشته باشد، برای تکمیل طرح‌های زیرساختی قابل اجراست.

بازوند امروز طرح‌هایی را در آزادراه حرم‌تاحرم، دامغان و شاهرود افتتاح و از چند طرح راهسازی در نقاط مختلف استان بازدید می‌کند.

استان سمنان به دلیل گسترگی ۲ اداره‌کل راه و شهرسازی دارد و شهرستان‌های شاهرود و میامی زیر پوشش اداره‌کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان است.