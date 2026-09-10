نماینده دائم روسیه در سازمان ملل، با مخالفت با تلاش‌های غرب برای احیای کمیته تحریم‌های ایران، از کشور‌های غربی خواست از تشدید تنش‌ها دست بردارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روسیه قاطعانه تلاش‌ها برای سوءاستفاده از اختیارات شورای امنیت سازمان ملل برای تسویه حساب‌های سیاسی با ایران را رد کرد و از کشورهای غربی خواست تا از اقداماتی که تنش‌ها در منطقه را بیشتر تشدید می‌کند، دست بردارند.

واسیلی نبنزیا، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل، در جلسه شورای امنیت که به فعالیت‌های کمیته مربوط به تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران، که تحت قطعنامه ۱۷۳۷ تاسیس شده بود، پرداخت، گفت: «ما قویا از کشورهای غربی می‌خواهیم که از تشدید تنش‌ها دست بردارند.»

نبنزیا افزود که چنین اقداماتی شانس بازگشت به مذاکراتی را که منجر به حل و فصل پایدار درگیری در منطقه خلیج فارس شود، کاهش می‌دهد و نگرانی‌های مربوط به برنامه هسته‌ای ایران را برطرف می‌کند.

نبنزیا تاکید کرد که روسیه به دفاع از تمامیت قطعنامه‌های شورای امنیت که قبلا در مورد لغو قطعنامه‌های مربوط به پرونده ایران تصویب شده بود و لزوم رعایت دقیق آنها ادامه خواهد داد.

او ادامه داد: «ما از همکاران غربی خود می‌خواهیم که از درخواست‌های نامشروع خود برای بازگرداندن آن قطعنامه‌ها دست بردارند و از مانع‌تراشی در عملکرد عادی شورا، به ویژه در نهادهای فرعی مشروع آن، دست بردارند.»

نماینده روسیه تاکید کرد که مسکو همچنان با تلاش‌ها برای احیای کمیته «۱۷۳۷» مربوط به تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران مخالفت خواهد کرد.

او خاطرنشان کرد که دستیابی به توافق در مورد برنامه هسته‌ای ایران تنها بر اساس توازن منافع و در نظر گرفتن حقوق مشروع ایران امکان‌پذیر است.

نبنزیا ابراز امیدواری کرد که کشورهایی که مواضع سازنده‌ای اتخاذ می‌کنند، به ایجاد شرایط لازم برای بازگشت اوضاع به مسیر حل و فصل سیاسی و دیپلماتیک در اسرع وقت ادامه دهند و تاکید کرد که «روسیه همیشه برای این امر آماده است».

منبع: آر تی

برچسب ها: شورای امنیت ، سازمان ملل ، ایران و روسیه
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