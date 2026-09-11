سرپرست تراکتور پس از شکست این تیم مقابل استقلال خوزستان مدعی شد VAR‌های لیگ برتر خط آفساید را تشخیص نمی‌دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم  فوتبال تراکتور در بازی برابر استقلال خوزستان ۲ بار گل زد و هر ۲ بار آفساید اعلام شد و  در نهایت این تیم تبریزی  یک بر صفر باخت و اولین شکست فصل را متحمل شد.

خداداد عزیزی  سرپرست تیم فوتبال  تراکتور نسبت به مردود شدن ۲ گل تیمش در بازی با استقلال خوزستان واکنش نشان داد و مدعی شد VAR‌های لیگ برتر خط آفساید را تشخیص نمی‌دهند.

عزیزی  در استوری نخست خود نوشت: «وقتی که دستگاه VAR بخش آفساید لاین آن کار نمی‌کند. آپدیت آفساید لاین ۶ دستگاه VAR از اردیبهشت تمام شده، نیاز به آپدیت دارد، با توجه به عدم پرداخت کار نمی‌کند. اگر کار می‌کرد گل شهریار کاملاً صحیح بود.»

عزیزی دقایقی بعد با انتشار دوباره همان تصویر، اعتراضش را ادامه داد و نوشت: «صحنه آفساید نیست، اما  وقتی آفساید لاین VAR کلاً قطع است و کار نمی‌کند، خط‌کشی‌های دقیق جهت فهمیدن آفساید تبدیل به عکس، نگاه و ویدئو می‌شود که درصد اشتباه را بالا می‌برد.»

سرپرست تراکتور  که به دلیل محرومیت ۴ماهه نمی‌تواند در ورزشگاه‌ها حاضر شود، در فضایی دور از استادیوم بیان کرد: «۶ VAR را از شرکت آلمانی خریده‌اند و برای به‌روزرسانی آنها باید ۲۰۰ هزار دلار برای هر کدام هزینه می‌شده که فدراسیون پرداخت نکرده است.»

فدراسیون فوتبال هنوز واکنشی به این اتهام بزرگ خداداد عزیزی نشان نداده است.

آفساید لاین VAR به طور کلی قطع است

آفساید لاین VAR به طور کلی قطع است

برچسب ها: تیم فوتبال تراکتور ، خداداد عزیزی
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