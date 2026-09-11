با وجود لغو دیدار پرسپولیس و خیبر در هفته هفتم لیگ برتر، سرخ‌پوشان برخلاف حریف خود تمریناتشان را تعطیل نکردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - با وجود اعلام سازمان لیگ مبنی بر لغو دیدار تیم‌های خیبر خرم‌آباد و پرسپولیس در هفته هفتم لیگ برتر و در شرایطی که تمرینات تیم خیبر تعطیل شده است، سرخ‌پوشان پایتخت روز گذشته  طبق برنامه تمرینات خود را برگزار کردند.

بازیکنان پرسپولیس پس از یک روز استراحت،  در تمرین این تیم حاضر شدند و کادر فنی برنامه‌های خود را برای ادامه فعالیت سرخ‌پوشان دنبال کرد.

همچنین به شاگردان مهدی تارتار اعلام شده که تمرینات این تیم فعلاً طبق برنامه ادامه خواهد داشت و سرخ‌پوشان امروز  نیز یک جلسه تمرینی دیگر برگزار خواهند کرد.

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، تمرین پرسپولیس
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