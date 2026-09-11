باشگاه خبرنگاران جوان،ایلیا محمدی- بایرن مونیخ در نخستین هفته لیگ قهرمانان اروپا در ورزشگاه آلیانز آرنا میزبان بودو گلیمت نروژ بود و با ارائه نمایشی کاملاً برتر، حریف نروژی خود را با نتیجه ۵ بر صفر شکست داد.

جمال موسیالا در دقیقه ۴۷ قفل دروازه بودو گلیمت را باز کرد و هری کین در دقیقه ۶۱ اختلاف را به دو گل رساند. آلفونسو دیویس در دقیقه ۷۷ گل سوم بایرن را به ثمر رساند.

در ادامه، میشل اولیسه در دقیقه ۸۳ گل چهارم را زد و در دقیقه ۹۲ نیز گل دوم خود و پنجم بایرن را به ثمر رساند تا شاگردان ونسان کمپانی جشنواره گل خود در مونیخ را کامل کنند.

بایرن در این دیدار کاملاً بر جریان بازی مسلط بود و با پیروزی ۵ بر صفر، شروعی قدرتمند در لیگ قهرمانان اروپا داشت.