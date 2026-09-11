منچستریونایتد در هفته نخست لیگ قهرمانان اروپا با نمایشی مقتدرانه صباح را ۴ بر صفر شکست داد.

باشگاه خبرنگاران جوان،ایلیا محمدی- منچستریونایتد در نخستین دیدار خود در لیگ قهرمانان اروپا با برتری ۴ بر صفر برابر صباح، شروعی مقتدرانه داشت.

متئوس کونیا در دقیقه ۲۷ گل نخست را به ثمر رساند و برونو فرناندز در دقیقه ۴۳ اختلاف را دو برابر کرد.

بنجامین ششکو نیز در دقیقه ۴۵ سومین گل شیاطین سرخ را زد.

در نیمه دوم، لیساندرو مارتینز در دقیقه ۶۹ گل چهارم را به ثمر رساند تا پیروزی قاطع میزبان تکمیل شود.



منچستریونایتد در این دیدار کاملاً بر بازی مسلط بود و از نظر مالکیت توپ، موقعیت‌سازی و تعداد حملات برتری محسوسی داشت؛ در سوی مقابل، صباح بیشتر در لاک دفاعی قرار داشت و فرصت چندانی برای تهدید دروازه میزبان پیدا نکرد.