باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، روز جمعه در آستانه نشست بریکس با ۱۱ عضو، وارد پایتخت هند شد؛ نشستی که قرار است تحتالشعاع جنگهای خاورمیانه و اوکراین و همچنین چالشهای اقتصادی قرار گیرد.
پوتین و مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، قرار است با نارندرا مودی، نخستوزیر هند، گفتوگو کنند، در حالی که انتظار میرود شی جین پینگ، رئیسجمهور چین، نیز در حاشیه این نشست دو روزه با مودی دیدار کند.
به گزارش خبرگزاری ریانووستی روسیه، پوتین در پایگاه هوایی پالام در دهلی نو فرود آمد و توسط کرتی واردهان سینگ، وزیر مشاور در امور خارجه هند، مورد استقبال قرار گرفت.
پوسترهای مودی با چهرهای خندان، خیابانهای سراسر دهلی نو را برای استقبال از رهبران تزئین کرده بود، در حالی که نیروهای امنیتی سنگینی در سراسر پایتخت مستقر شده و محدودیتهای ترافیکی گستردهای در مناطق مرکزی اعمال شده است. پلیس دهلی از مردم خواسته است صبور و همراه باشند.
بریکس، که مخفف اعضای اصلی این گروه یعنی برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی است، در سال ۲۰۰۹ به عنوان مجمعی برای اقتصادهای نوظهور بزرگ که به دنبال نفوذ بیشتر در نهادهای تحت سلطه قدرتهای غربی بودند، ایجاد شد.
از آن زمان، این گروه گسترش یافته و اکنون شامل ایران، عربستان سعودی و امارات متحده عربی است – سه کشوری که مواضع بسیار متفاوتی در قبال جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران که در فوریه آغاز شد، دارند.
هاش و پانت از بنیاد تحقیقات آبزرور هند به خبرگزاری فرانسه گفت: «درگیری خلیج فارس قرار است محور اصلی شکاف در این نشست بریکس باشد.»
پانت گفت: «آنچه تا سال گذشته به عنوان یک دستاورد دیده میشد – گسترش بریکس – امروز به نظر میرسد محدودیت بزرگی برای بریکس باشد.»
این اولین سفر پزشکیان به هند به عنوان رئیسجمهور ایران خواهد بود و درگیری خاورمیانه را قاطعانه در دستور کار قرار میدهد. سفر رئیسجمهور ایران، اولین سفر در هشت سال گذشته برای این سمت محسوب میشود.
شیلان شاه از «سرمایه اکونومیکس» به خبرگزاری فرانسه گفت: «جنگ در ایران آزمون سختی برای انسجام این گروه (گسترشیافته) خواهد بود» و به شکست وزرای خارجه بریکس در توافق بر سر بیانیه مشترک در نشست ماه مه در دهلی نو اشاره کرد.
هند روابط دوستانهای با ایران و اسرائیل حفظ میکند، اما در روابط خود با واشنگتن نیز مراقب حفظ تعادلی ظریف است.
هند تا حدی با روی آوردن به روسیه، یکی از مهمترین شرکای راهبردی خود و بحثبرانگیزترین تأمینکننده سوخت خود در سالهای اخیر، بحران انرژی ناشی از جنگ با ایران را مدیریت کرده است، در حالی که جنگ مسکو علیه اوکراین ادامه دارد.
پوتین آخرین بار در دسامبر ۲۰۲۵ به هند سفر کرد، اما او همچنین این ماه در بیشکک، پایتخت قرقیزستان، با مودی دیدار کرد.
اس. جایشانکار، وزیر امور خارجه هند، این ماه از کیاف بازدید کرد، جایی که ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، گفت که «از هند برای تعهدش به پایان دادن به این جنگ ناعادلانه سپاسگزار است.»
برای شی جین پینگ، این اولین سفر او به هند از سال ۲۰۱۹ خواهد بود و بزرگترین گام تاکنون در یک تنشزدایی محتاطانه بین همسایگان رقیب، شش سال پس از یک درگیری نظامی مرگبار در امتداد مرز مورد مناقشه هیمالیا محسوب میشود.
روابط بین این غولهای آسیایی مسلح به سلاح هستهای اخیراً دوباره در حال گرم شدن است و پروازها، ویزاها و تماسهای سطح بالا به تدریج در حال احیا هستند.
با این حال، بیاعتمادی عمیق باقی مانده است و مرز مورد مناقشه، کسری تجاری رو به افزایش و رقابت راهبردی همچنان روابط را پیچیده میکند.
منبع: الجزیره