وزارت امور خارجه در بیانیه‌ای مرتبط با تحولات یمن، بر لزوم احترام به استقلال، حاکمیت ملی و یکپارچگی سرزمینی یمن، و خاتمه محاصره غیرقانونی و غیرانسانی این کشور تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در بیانیه وزارت امور خارجه آمده است: جمهوری اسلامی ایران بر موضع اصولی و ثابت خود مبنی بر لزوم احترام به استقلال، حاکمیت ملی و یکپارچگی سرزمینی یمن، و خاتمه محاصره غیرقانونی و غیرانسانی این کشور تاکید می‌کند. بدون تردید، امنیت و ثبات در غرب آسیا و منطقه دریای سرخ بدون رعایت حقوق حقه و کرامت مردم بزرگ یمن حاصل نخواهد شد.

در این بیانیه تأکید شده است: آنچه در حال حاضر در یمن در حال وقوع است را نمی‌توان از تحولات بیش از یک دهه اخیر جدا دانست. ملت بزرگ و شریف یمن به‌عنوان میراث‌داران تمدنی درخشان و تاریخی که همواره نقشی تعیین‌کننده و پرافتخار در تاریخ منطقه و جهان داشته‌اند، حق دارند به دور از فشار و ارعاب و محاصره ظالمانه، زندگی عزتمندانه‌ای داشته باشند و حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی آنها کاملاً محترم شمرده شود.

وزارت امور خارجه در این بیانیه افزود: جمهوری اسلامی ایران ضمن تأکید بر ضرورت توجه به مصالح امت اسلامی - به ویژه در وضعیتی که منطقه غرب آسیا با شرارت، ظلم و توسعه‌طلبی بی‌سابقه رژیم صهیونیستی با همدستی آمریکا مواجه است - یادآور می‌شود که حل مسائل مرتبط با یمن از طریق ادامه محاصره و یارکشی نظامی ممکن نیست.

در بیانیه وزارت امور خارجه آمده است: جمهوری اسلامی ایران بر لزوم از سرگیری فوری گفت‌و‌گو بر مبنای نقشه راه توافق‌شده و اجرای مفاد آن تأکید می‌کند و آماده هرگونه مساعی جمیله در این مسیر است.

برچسب ها: وزارت امور خارجه ، یمن
خبرهای مرتبط
بیانیه وزارت امور خارجه درباره تعرض ارتش تروریستی آمریکا به شناور‌های ایرانی و پاسخ دفاعی ایران
بیانیه وزارت خارجه ایران در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در لبنان
رد ادعا‌های نادرست در بیانیه وزرای خارجه اتحادیه عرب
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
انهدام شمپاد ارتش تروریستی آمریکا در تنگه هرمز + عکس و فیلم
توییت معنادار قالیباف در واکنش به افزایش قیمت نفت
سردار رضایی: اقدامات آژانس، کشور‌ها را به سمت خروج از NPT سوق می‌دهد
قالیباف: ملت شجاع یمن به اذن خدا پیروز خواهند شد
سوء استفاده از اختیارات برای پیشبرد دستور کار سیاسی بود
گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی
گفت‌وگوی تلفنی عراقچی و فرمانده ارتش پاکستان درباره تحولات منطقه
سردار عظمایی: هرگونه تحرک خصمانه مورد هدف قرار می‌گیرد
تحریم شرکت‌های هواپیمایی ایران در ادامه رویکرد زورگویانه آمریکا علیه کشورمان است
ایران بر لزوم احترام به حاکمیت ملی و پایان محاصره غیرقانونی یمن تاکید کرد
آخرین اخبار
واکنش عراقچی به اعتراف مقام آمریکایی: مردم آمریکا نباید هزینه جنگ‌های اسرائیل را بپردازند
ایران بر لزوم احترام به حاکمیت ملی و پایان محاصره غیرقانونی یمن تاکید کرد
تحریم شرکت‌های هواپیمایی ایران در ادامه رویکرد زورگویانه آمریکا علیه کشورمان است
قالیباف: ملت شجاع یمن به اذن خدا پیروز خواهند شد
گفت‌وگوی تلفنی عراقچی و فرمانده ارتش پاکستان درباره تحولات منطقه
گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی
سردار رضایی: اقدامات آژانس، کشور‌ها را به سمت خروج از NPT سوق می‌دهد
سوء استفاده از اختیارات برای پیشبرد دستور کار سیاسی بود
سردار عظمایی: هرگونه تحرک خصمانه مورد هدف قرار می‌گیرد
توییت معنادار قالیباف در واکنش به افزایش قیمت نفت
انهدام شمپاد ارتش تروریستی آمریکا در تنگه هرمز + عکس و فیلم
عیادت نمایندگان رهبر معظم انقلاب از سیدعلی موسوی گرمارودی
دو معاونت رئیس جمهور مامور بررسی طرح نفوذ شدند
پزشکیان: رفع مشکلات مردم شمال کشور با فوریت در دستور کار باشد
رویکرد ایران در برابر آمریکا وارد مرحله بازدارندگی فعال شده است
بازدید آیت الله جنتی از تازه‌ترین دستاورد‌های علمی پژوهشکده شورای نگهبان
استفاده از همه ظرفیت‌های حقوقی برای دفاع از منافع ملی در عرصه بین‌المللی ضروری است
پزشکیان: دولت در مدیریت فرایند اصلاح الگوی مصرف پیشگام است
فرمانده سپاه تهران بزرگ: از مرحله مواجهه دفاعی عبور کرده‌ایم
سرلشکر صفوی: جنگ‌طلبی آمریکا، شتاب‌دهنده برای انتقال وزنه قدرت به شرق بود