باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) با صدور بیانیه‌ای از اعمال تحریم‌های جدید علیه شبکه‌های تسهیل‌کننده و فعالان اقتصادی مرتبط با ایران خبر داده است.

دولت آمریکا اعلام کرده که در ادامه کارزار اقتصادی خود علیه ایران، تحریم‌هایی را علیه شرکت‌ها و افرادی اعمال کرده که به ادعای واشنگتن از حزب‌الله و دیگر متحدان منطقه‌ای ایران در خاورمیانه پشتیبانی می‌کنند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه خود تصریح کرده است که این اقدامات از سوی OFAC اتخاذ شده و نهاد‌ها و اشخاصی را هدف قرار داده که از «کتائب حزب‌الله» (از گروه‌های شبه‌نظامی در عراق) و همچنین حزب‌الله لبنان حمایت می‌کنند.

منبع: النشره