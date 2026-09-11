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باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) با صدور بیانیهای از اعمال تحریمهای جدید علیه شبکههای تسهیلکننده و فعالان اقتصادی مرتبط با ایران خبر داده است.
دولت آمریکا اعلام کرده که در ادامه کارزار اقتصادی خود علیه ایران، تحریمهایی را علیه شرکتها و افرادی اعمال کرده که به ادعای واشنگتن از حزبالله و دیگر متحدان منطقهای ایران در خاورمیانه پشتیبانی میکنند.
وزارت خزانهداری آمریکا در بیانیه خود تصریح کرده است که این اقدامات از سوی OFAC اتخاذ شده و نهادها و اشخاصی را هدف قرار داده که از «کتائب حزبالله» (از گروههای شبهنظامی در عراق) و همچنین حزبالله لبنان حمایت میکنند.
منبع: النشره