باشگاه خبرنگاران جوان - پیش از این «هانگ کائو» سرپرست نیروی دریایی آمریکا اذعان کرد که حملات ایران خسارت گسترده‌ای به تاسیسات نیروی دریایی آمریکا در بحرین وارد کرده است.

کائو در گفت‌وگویی در این رابطه بیان کرد: «نیرو‌های ایرانی بحرین را به‌شدت درهم کوبیدند.»

در همین رابطه، سیدعباس عراقچی، وزیر خارجه کشورمان در پیامی در ایکس نوشت: «صراحت «هانگ کائو»، سرپرست وزارت نیروی دریایی آمریکا، جای تشکر دارد. او درست می‌گوید، نیرو‌های مسلح قدرتمند ما واقعاً «ستاد ناوگان پنجم آمریکا در بحرین را با خاک یکسان کردند»؛ همان کاری که با دیگر پایگاه‌های پشتیبان تجاوز آمریکا هم انجام دادند. مردم آمریکا واقعا نباید هزینه جنگ‌های اسرائیل را بپردازند.»