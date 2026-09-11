باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - عاصم افتخار احمد، سفیر پاکستان در سازمان ملل، گفت که پاکستان از آمریکا و ایران می‌خواهد تا به مذاکرات تحت توافقی که با میانجی‌گری اسلام‌آباد به دست آمده بازگردند، علی‌رغم «بی‌اعتمادی باقی‌مانده در هر دو طرف» که مانع اجرای این توافق شده است.

او این اظهارات را در مصاحبه‌ای که روز پنجشنبه توسط روزنامه انگلیسی‌زبان «The National» مستقر در ابوظبی منتشر شد، بیان کرد.

یادداشت اسلام‌آباد که در ماه ژوئن پس از میانجی‌گری پاکستان و قطر امضا شد، خواستار پایان دادن به خصومت‌ها، یک بازه ۶۰ روزه برای مذاکره بر سر پایان دائمی درگیری، و ترتیباتی برای بازگشایی تنگه هرمز به روی کشتیرانی تجاری بود.

ایران، آمریکا را به عدم اجرای مفاد کلیدی، از جمله موارد مربوط به تحریم‌ها و محاصره دریایی آمریکا متهم کرده است. در همین حال، واشنگتن و کشور‌های خلیج فارس خواستار ناوبری آزاد از طریق تنگه هرمز شده‌اند.

احمد گفت: «کمی عدم تمایل» برای اجرای این یادداشت تفاهم وجود دارد، اما پاکستان «پافشاری می‌کند.»

او افزود: «ما خطوط ارتباطی باز با هر دو طرف، با ایران و آمریکا، و در سطوح بالا داریم. ما معتقدیم که بهترین راه برای حل این وضعیت و انعقاد یک توافق جامع و قاطع، بازگشت به میز مذاکره است، و برای این کار چارچوبی در قالب یادداشت تفاهم اسلام‌آباد داریم. همه چیز در آنجا هست. آنها باید بازگردند ... و امیدوارم که به زودی این را درک کنند.»

وقتی از این فرستاده پرسیده شد که کدام طرف تمایلی به ازسرگیری مذاکرات ندارد، گفت که تعیین اینکه چه کسی مسئول‌تر است، «به این سادگی نیست.»

با این حال، او ابراز امیدواری کرد که دو طرف بتوانند با وجود دشواری‌ها به مذاکرات بازگردند.

او گفت: «اگر ما توانستیم این کار را انجام دهیم، اگر توانستیم در ماه آوریل، در میان درگیری‌های سنگین و تشدید مداوم، آتش‌بسی را اعلام کنیم، و سپس توانستیم آنها را کنار هم بیاوریم، و سپس، می‌دانید، دو طرف را به این یادداشت تفاهم هدایت کردیم، هیچ دلیلی وجود ندارد که نتوانیم دوباره آنها را به میز مذاکره بازگردانیم.»

احمد گفت که پاکستان همچنان متقاعد است که مذاکرات تجدیدشده، تنها مسیر پایدار برای خروج از رویارویی را ارائه می‌دهد.

در مورد غزه، فرستاده پاکستان هشدار داد که سیاست‌های اسرائیل در کرانه باختری اشغالی، چشم‌انداز تشکیل یک دولت فلسطینی در نهایت را تهدید می‌کند و گفت که جامعه بین‌المللی باید موضع قوی‌تری اتخاذ کند.

او گفت: «طرح غزه به طور کامل اجرا نمی‌شود. برای شروع، اولین بند آن آتش‌بس بود و آتش‌بس رعایت نمی‌شود. شما می‌بینید که نقض‌های مداوم وجود دارد، به ویژه از سوی طرف اسرائیلی، و صد‌ها نفر از زمان اعلام آتش‌بس در غزه کشته شده‌اند.»

احمد روز پنجشنبه همچنین به عنوان سی و چهارمین وزیر امور خارجه پاکستان، جانشین آمنه بلوچ، منصوب شد.

منبع: آناتولی