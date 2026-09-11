رئیس‌جمهور گفت: هدف بریکس مقابله با یک‌جانبه‌گرایی و شعار اجلاس کنونی نیز در همین خصوص است و امیدواریم روز به روز به این هدف بیشتر نزدیک شویم.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان پیش از سفر به هند برای حضور و سخنرانی در اجلاس بریکس در گفت‌وگویی با اشاره به اهمیت اجلاس بریکس اظهار کرد: استقلال، همبستگی، پایداری، مقاومت و نوآوری شعار اجلاس است و مسائل اقتصادی، مالی صنعتی و تجاری در این اجلاس بررسی می‌شود.

وی گفت: در چارچوب بریکس بانک خاصی تشکیل شده و قرار است سرمایه‌گذاری کشور‌ها را شاهد باشیم تا بدون وابستگی به دلار تعاملات کشور‌ها و اعضا انجام شود و به این شکل تمامیت‌خواهی آمریکا با دلار کاهش یابد.

پزشکیان افزود: حضور ما در این اجلاس فرصت خوبی است تا با مقامات مختلف دیدار و گفت‌و‌گو داشته باشیم؛ از جمله با چین، روسیه، برزیل و هند و کشور‌های دیگر.

رئیس‌جمهوری درباره تعامل با هند تاکید کرد که ایران و هند ارتباط قدیمی و طولانی دارند و می‌توانند اشتراکات خود را گسترش دهند.

وی تصریح کرد: هدف بریکس مقابله با یک‌جانبه‌گرایی و شعار اجلاس کنونی نیز در همین چارچوب است و امیدواریم روز به روز به این هدف بیشتر نزدیک شویم. البته می‌دانیم مسائل اقتصادی پیچیده است و نیاز به نگرش‌های جدید داریم تا تمامیت‌خواهی و یک‌جانبه‌گرایی را در دنیا کاهش دهیم.

منبع: ایسنا

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، اجلاس بریکس ، هند
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