رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده از هدف‌گذاری اسقاط ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو و موتورسیکلت فرسوده در سال ۱۴۰۶ خبر داد و گفت: تحقق این هدف، علاوه بر تأمین منابع مالی، به تولید و واردات مجموعاً یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو و موتورسیکلت وابسته است.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمدصادق حاتمی در پانزدهمین جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا با اشاره به ظرفیت بالای مراکز اسقاط و بازیافت کشور اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۲۲۰ مرکز اسقاط در کشور فعال است و ظرفیت اسقاط و بازیافت این مراکز در مجموع به بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه در سال می‌رسد. بنابراین، محدودیت اصلی در حوزه اسقاط، ظرفیت مراکز نیست، بلکه تأمین منابع مالی و اجرای فرآیند نوسازی ناوگان است.

وی افزود: از سال ۱۳۸۵ تاکنون حدود ۲ میلیون و ۶۷۰ هزار دستگاه خودرو و وسیله نقلیه در کشور اسقاط شده است که بیش از ۶۸۰ هزار دستگاه، معادل بیش از ۲۵ درصد کل اسقاط کشور، طی سه سال اخیر و در دوره مدیریت فعلی وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده است.

رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده با اشاره به آمار ناوگان فرسوده کشور گفت: بر اساس آمارهای ارائه‌شده، حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار دستگاه خودروی سواری، ۷۰۰ هزار دستگاه وانت و حدود ۱۱.۳ میلیون دستگاه موتورسیکلت فرسوده در کشور وجود دارد. همچنین بیش از ۱۱۴ هزار دستگاه کامیون و کشنده در سن فرسودگی قرار دارند که حدود ۱۶ هزار دستگاه از آنها بیش از ۵۰ سال عمر دارند.

حاتمی ادامه داد: هدف‌گذاری انجام‌شده برای سال ۱۴۰۶، اسقاط سالانه حدود ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو و موتورسیکلت است. تحقق این هدف نیازمند تأمین منابع لازم و همچنین تولید و واردات مجموعاً یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو و موتورسیکلت است تا فرآیند جایگزینی و نوسازی با سرعت مورد نظر پیش برود.

وی با اشاره به طرح نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی گفت: طرح نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی با اولویت شهرهای تهران، اصفهان و مشهد در جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا ارائه و به تصویب رسید.

رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده افزود: در این طرح، نوسازی ناوگان تاکسیرانی با استفاده از خودروهای برقی، هیبریدی و دوگانه‌سوز و همچنین نوسازی موتورسیکلت‌های مورد استفاده در ناوگان پلتفرم‌های حمل‌ونقل و خدمات با موتورسیکلت‌های برقی و بنزینی در نظر گرفته شده است.

حاتمی با اشاره به ضرورت تأمین منابع مالی برای اجرای طرح‌های نوسازی اظهار کرد: محدودیت منابع مالی همچنان یکی از چالش‌های اصلی در مسیر اجرای کامل برنامه‌های نوسازی ناوگان است و برای تحقق اهداف تعیین‌شده باید منابع مورد نیاز به‌طور کامل تأمین شود.

وی همچنین درباره اولویت‌بندی نوسازی ناوگان گفت: سهم ناوگان فرسوده از کل ناوگان، میزان مصرف سوخت، میزان آلایندگی، جمعیت شهر، ضریب مواجهه با آلودگی هوا و سهم منابع متحرک در انتشار آلاینده‌ها از جمله شاخص‌هایی است که برای تعیین اولویت نوسازی مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده تأکید کرد: بر اساس این شاخص‌ها، شهرهای تهران، اصفهان و مشهد برای اجرای طرح نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی و به‌ویژه نوسازی موتورسیکلت‌های کار و خودروهای مورد استفاده در حمل‌ونقل عمومی در اولویت قرار گرفته‌اند و این طرح پس از تصویب در کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا وارد مرحله اجرا خواهد شد.

برچسب ها: خودرو ، نوسازی خودرو
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