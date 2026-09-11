باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

حملات اسرائیل به ارتفاعات علی الطاهر + فیلم

ارتش اسرائیل تونل‌ها و زیرساخت‌های موجود در ارتفاعات «علی‌الطاهر» در جنوب لبنان را منفجر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که تونل‌های تپه علی الطاهر در جنوب لبنان را با استفاده از بیش از ۱۱۰۰ تن تی.ان.تی منفجر کرده است.

 

مطالب مرتبط
حملات اسرائیل به ارتفاعات علی الطاهر + فیلم
young journalists club

مذاکرات بی نتیجه لبنان و رژیم صهیونیستی + فیلم

حملات اسرائیل به ارتفاعات علی الطاهر + فیلم
young journalists club

امام موسی صدر؛ رؤیایی که در مقاومت سید حسن نصرالله ادامه یافت + فیلم

حملات اسرائیل به ارتفاعات علی الطاهر + فیلم
young journalists club

حمله توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
بازتاب رسانه‌ای قدرت نظامی ایران در خلیج فارس + فیلم
۱۳۱۱

بازتاب رسانه‌ای قدرت نظامی ایران در خلیج فارس + فیلم

۱۹ . شهريور . ۱۴۰۵
پشت کردن صهونیست‌ها به حامی همیشگی + فیلم
۱۲۲۰

پشت کردن صهونیست‌ها به حامی همیشگی + فیلم

۱۹ . شهريور . ۱۴۰۵
پیشروی برق‌آسای انصارالله یمن به سوی تنگه راهبردی باب‌المندب + فیلم
۹۱۹

پیشروی برق‌آسای انصارالله یمن به سوی تنگه راهبردی باب‌المندب + فیلم

۱۹ . شهريور . ۱۴۰۵
محاسبات جنگی آمریکا پشت صخره‌های واقعیت + فیلم
۹۱۰

محاسبات جنگی آمریکا پشت صخره‌های واقعیت + فیلم

۱۹ . شهريور . ۱۴۰۵
از تفسیر قرآن تا مبارزه با استبداد؛ روایتی از یک عالم مبارز + فیلم
۴۳۶

از تفسیر قرآن تا مبارزه با استبداد؛ روایتی از یک عالم مبارز + فیلم

۲۰ . شهريور . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha