باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده در ادامه گزافه گویی های خود مدعی شد که ایران در حال «تسلیم شدن» است و واشنگتن تنگه هرمز را کنترل میکند که او در سخنرانی خود آن را «تنگه ترامپ» نامید.
او در کنوانسیون میاندورهای جمهوریخواهان ادعاهای واهی خود را تکرار کرد و گفت: «آنها هرگز سلاح هستهای نخواهند داشت. و آنها در همه جا در حال تسلیم شدن هستند. و ضمناً، ما تنگه را کنترل میکنیم، "تنگه ترامپ"، همانطور که من مینامم.»
ترامپ در مصاحبهای با فاکس نیوز که پیشتر پخش شد، گفت که به دلیل انتخابات، به طور کامل وارد ایران نمیشود و در عین حال خاطرنشان کرد که از آغاز جنگ با تهران پشیمان نیست.
رئیسجمهور ایالات متحده در بخش دیگری از سخنرانی خود به شوخی به جمعیت حاضر در کنوانسیون میاندورهای حزب جمهوریخواه گفت که اگر رأی ندهند، «به جهنم میروند.»
ترامپ گفت: «میدانید اگر رأی ندهید چه اتفاقی میافتد؟ به جهنم میروید.» او افزود: «و من نمیخواهم این اتفاق برای شما بیفتد، بنابراین لطفاً بروید و رأی دهید.»
ترامپ این شوخی را بلافاصله پس از آن کرد که از جمعیت خواست تعهد دهند رأی خواهند داد. او دستور داد: «لطفاً دست راست خود را بالا بیاورید.» ترامپ گفت: «من به بزرگترین رئیسجمهور در تاریخ ایالات متحده که آنقدر ما را دوست دارد که حتی نمیتواند نفس بکشد، تعهد میدهم که با خانواده و دوستانم بیرون خواهم رفت... برایم مهم نیست که ثبتنام کرده باشم یا نه، من مثل آنها تقلب میکنم... و ما رأی خواهیم داد.»
رهبر آمریکا در سخنرانی خود در کنوانسیون حزب جمهوریخواه در دالاس در ۱۰ سپتامبر، وعده «سود سهام ترامپ» به مبلغ ۵٬۰۰۰ دلار به هر بزرگسال آمریکایی را در صورت حفظ کنترل جمهوریخواهان بر کنگره در انتخابات میاندورهای نوامبر داد، با این شرط که «مردم پول خود را در ایالات متحده خرج کنند.»
ایالات متحده انتخابات میاندورهای کنگره خود را در ۳ نوامبر ۲۰۲۶ برگزار خواهد کرد. ۳۳ کرسی از ۱۰۰ کرسی سنا و تمام ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان برای رقابت گذاشته خواهند شد.
منبع: رویترز