باشگاه خبرنگاران جوان - آزمون کاردانی به کارشناسی (کارشناسی ناپیوسته) سال ۱۴۰۵ برای متقاضیان کدرشته‌های امتحانی با آزمون شامل ۱۰۱ (تکنولوژی اتاق عمل)، ۱۱۴ (فوریت‌های پزشکی پیش بیمارستانی)، ۱۰۷ (تکنولوژی پرتوشناسی)، ۱۱۱ (مامایی) و ۱۰۳ (بهداشت عمومی) صبح امروز جمعه ۲۰ شهریورماه ۱۴۰۵ در ۹۶ شهرستان برگزار شد.

تعداد ۴۳ هزار و ۹۵۵ متقاضی در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۵ ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد ۵۱ درصد مرد و ۴۹ درصد زن هستند.

آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۵ صبح امروز جمعه ۲۰ شهریور ماه در ۹۷ حوزه اصلی دانشگاه و موسسات آموزش عالی و ۱۴۱ حوزه فرعی در ۹۶ شهرستان در سراسر کشور برگزار شده است. متقاضیان باید به یک دفترچه سوال در ۱۸۰ دقیقه پاسخ دهند.

برای پذیرش در مجموعه‌های ثبت‌نامی: ۱۰۲ (مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار)، ۱۰۴ (مهندسی بهداشت محیط)، ۱۰۵ (ساخت پروتز‌های دندانی)، ۱۱۰ (علوم آزمایشگاهی)، ۱۱۲ (مدارک پزشکی)، ۱۱۳ (هوشبری)، ۲۰۲ (ایمنی صنعتی)، ۲۰۴ (برق)، ۲۰۷ (صنایع چوب و مبلمان)، ۲۰۸ (صنایع شیمیایی)، ۲۱۰ (کامپیوتر)، ۲۱۱ (مواد)، ۲۱۳ (معدن)، ۲۱۵ (مکانیک)، ۲۱۶ (عمران و معماری)، ۲۱۸ (صنایع نساجی)، ۲۳۳ (ناوبری)، ۳۰۱ (مهندسی آبیاری و منابع طبیعی)، ۳۰۶ (علوم دامی)، ۳۰۷ (زراعت و باغبانی)، ۳۰۹ (شیلات)، ۳۱۱ (علوم و صنایع غذایی)، ۴۰۱ (آمار)، ۵۰۴ (زبان انگلیسی)، ۵۱۱ (باستان شناسی)، ۵۱۲ (علوم ورزشی)، ۵۱۳ (تربیت معلم قرآن کریم)، ۵۱۴ (حسابداری)، ۵۱۶ (علوم انتظامی)، ۵۱۸ (مدیریت)، ۵۱۹ (حقوق)، ۶۰۱ (طراحی و دوخت پوشاک)، ۶۰۲ (صنایع دستی)، ۶۰۳ (مرمت و احیای بنا‌های تاریخی) و ۶۰۵ (هنر‌های تجسمی) آزمون برگزار نخواهد شد. پذیرش دانشجو در این رشته‌ها صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (معدل کاردانی) صورت می‌گیرد.