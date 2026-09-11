باشگاه خبرنگاران جوان - پس از بازدید مهدی یونسیرستمی، استاندار مازندران، از مناطق سیلزده استان، امروز جمعه با حضور حسین ساجدینیا، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، جلسه ستاد مدیریت بحران در استانداری مازندران برگزار شد. در این جلسه، آخرین وضعیت خسارتها، روند امدادرسانی و برنامههای جبران خسارت مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور به همراه نمایندگان مجلس حوزههای آسیبدیده و مدیران مربوطه، از مناطق سیلزده در شهرهای جویبار و روستاهای خسارتدیده ساری بازدید کردند. در این بازدید، نزدیک به ۷۷۰ واحد مسکونی مورد آسیب قرار گرفته و برآورد اولیه خسارتها حدود ۴.۵ همت (۴۵۰۰ میلیارد تومان) اعلام شد.
بر اساس گزارشهای ارائهشده، بیشترین خسارت در بخش مسکن مربوط به بهنمیر، در بخش زیرساخت مربوط به ساری و در بخش کشاورزی مربوط به جویبار بوده است.
در این جلسه اعلام شد که از مجموع ۷۷۲ واحد مسکونی آسیبدیده، پرداخت خسارت به حساب آسیبدیدگان از امروز آغاز شده است. با حضور مدیرکل ارزیابی خسارت صندوق بیمه حوادث ساختمان و ریاست سازمان، اولین مرحله پرداخت انجام میشود.
همچنین مقرر شد در مرحله بعد، تسهیلات کمبهره بهویژه برای بخش کشاورزی و برخی خسارتهای معیشتی هموطنان در این مناطق پرداخت شود تا جبران خسارتها بهصورت کامل انجام گیرد.
خطاب به خسارتدیدگان اعلام شد: خسارتهای بخش مسکونی که از امروز واریز به حساب آنها آغاز شده است، باید به بنیاد مسکن مراجعه کنند. با ارائه یک سری اطلاعات ساده و تصاویر مستند دال بر خسارت، ظرف ۴۸ ساعت نسبت به واریز جبران خسارت به حساب خسارتدیده اقدام خواهد شد.
در بخش کشاورزی، آن دسته از کشاورزانی که بیمه بودهاند، بدون محدودیت و بهطور کامل پرداخت خواهد شد. آن دسته از کشاورزانی که مشمول بیمه نبودهاند، پیشنهاد تسهیلات کمبهره به آنها ارائه میشود تا بتوانند خسارتهای وارده را جبران کنند.
منبع ایرنا