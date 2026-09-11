باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در تازه‌ترین اظهارات خود مدعی شده است که ایران در تلاش است تا درگیری با واشنگتن را به امید بازگشت دموکرات‌ها به قدرت طولانی کند و از این طریق به سلاح هسته‌ای دست یابد. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که جمهوری اسلامی ایران همواره بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود تأکید کرده و فتوای رهبری نیز استفاده از سلاح هسته‌ای را حرام اعلام کرده است.

ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز با طرح اتهامات بی‌پایه، مدعی شد: «آن‌ها سعی می‌کنند هر کاری ممکن است انجام دهند تا مرا بیرون کنند، زیرا فکر می‌کنند دموکرات‌ها به آنها اجازه خواهند داد سلاح هسته‌ای داشته باشند. اما آنها سلاح هسته‌ای نخواهند داشت.» این در حالی است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار‌ها تأیید کرده است که هیچ نشانه‌ای از انحراف برنامه هسته‌ای ایران به سمت اهداف نظامی وجود ندارد و تهران همواره با بازرسان این نهاد همکاری کرده است.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین با ادعای اینکه اگر او از توافق هسته‌ای (JCPOA) خارج نمی‌شد، ایران تاکنون به سلاح هسته‌ای دست یافته بود، گفت: «من بدترین توافقی که تاکنون دیده‌ام را لغو کردم – توافق هسته‌ای اوباما. آن یک جاده به سوی سلاح هسته‌ای بود.»

کارشناسان و مقامات بین‌المللی نیز بار‌ها اذعان کرده‌اند که ایران به تعهدات خود در چارچوب پادمان‌های آژانس پایبند بوده و ادعا‌های ترامپ بیش از آنکه مبتنی بر شواهد باشد، در راستای اهداف سیاسی و تبلیغاتی واشنگتن قرار دارد. جمهوری اسلامی ایران همواره بر حق مسلم خود برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای تأکید کرده و هرگونه ادعای خلاف واقع در این زمینه را رد می‌کند.

پیش از این، رئیس‌جمهور ایالات متحده، به خبرنگاران گفت که جنگ با ایران تا پایان دوره ریاست‌جمهوری او ادامه نخواهد یافت و جنگ ایران بلافاصله پس از انتخابات میان‌دوره‌ای پایان خواهد یافت.

رئیس‌جمهور ایالات متحده، استدلال کرد که دولت او برای پیشنهاد پرداخت ۵٬۰۰۰ دلار به بزرگسالان آمریکایی در صورت حفظ کنترل جمهوری‌خواهان بر کنگره در انتخابات میان‌دوره‌ای، به تأیید کنگره نیازی نخواهد داشت.

رهبر آمریکا در سخنرانی خود در کنوانسیون حزب جمهوری‌خواه در دالاس در ۱۰ سپتامبر، وعده «سود سهام ترامپ» به مبلغ ۵٬۰۰۰ دلار به هر بزرگسال آمریکایی را در صورت حفظ کنترل جمهوری‌خواهان بر کنگره در انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر داد، با این شرط که «مردم پول خود را در ایالات متحده خرج کنند.»

ایالات متحده انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره خود را در ۳ نوامبر ۲۰۲۶ برگزار خواهد کرد. ۳۳ کرسی از ۱۰۰ کرسی سنا و تمام ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان برای رقابت گذاشته خواهند شد.

منبع: تاس