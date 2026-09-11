باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - اکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد که محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، روز پنجشنبه دو بار با دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، تماس گرفت و از او خواست تا حملاتی را علیه انصارالله انجام دهد.
بر اساس این گزارش، ترامپ این درخواست را رد کرد و مقامات آمریکایی گفتند که دولت قصد ندارد در حال حاضر اقدام نظامی مستقیمی علیه انصارالله انجام دهد.
رویترز نتوانست بلافاصله این گزارش را تأیید کند. کاخ سفید و سفارت عربستان در واشنگتن بلافاصله به درخواستها برای اظهارنظر خارج از ساعات کاری معمول پاسخ ندادند.
بر اساس گزارش اکسیوس، ایالات متحده به طور فزایندهای نگران درگیری به سرعت در حال تشدید در یمن است و در حال افزایش حمایت از عربستان سعودی است، در حالی که به دنبال اجتناب از درگیری نظامی مستقیم است.
بر اساس این گزارش، دریادار برد کوپر، فرمانده فرماندهی مرکزی آمریکا، روز پنجشنبه برای گفتوگوهای هماهنگی فوری به عربستان سعودی سفر کرد.
اکسیوس افزود که مقامات نظامی و غیرنظامی آمریکا در هفتههای اخیر به همتایان سعودی خود گفتهاند که دستور ترامپ این است که نیروهای آمریکایی بر ایران و حفاظت از تنگه هرمز متمرکز بمانند و از گشودن یک جبهه نظامی دیگر اجتناب کنند.
رویترز پیشتر در ماه ژوئیه گزارش داده بود که عربستان سعودی به دنبال تشکیل یک ائتلاف بینالمللی برای محافظت از کشتیرانی در دریای سرخ در برابر حملات انصارالله است، در حالی که تنشها در یمن و اطراف آن همچنان در حال تشدید است.
این تشدید تنش به اوایل ژوئیه بازمیگردد، زمانی که انصارالله گفتند نیروهایشان با «جنگندههای» سعودی که تلاش میکردند از فرود یک هواپیمای غیرنظامی ایرانی در فرودگاه بینالمللی صنعا جلوگیری کنند، مقابله کردند.
منبع: رویترز