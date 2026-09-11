باشگاه خبرنگاران جوان - علی امیری، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لاهیجان، اظهار کرد: نشست تخصصی مدیریت پسماند شهری و روستایی شهرستان لاهیجان با حضور نمایندگان دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط برگزار شد و در آن، مهم‌ترین مسائل و چالش‌های موجود در حوزه مدیریت پسماند مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در این نشست، موضوع کاهش تولید پسماند از مبدأ، ارتقای فرآیند جمع‌آوری و مدیریت پسماند و شناسایی نقاط دارای مشکل در مناطق شهری و روستایی مورد تأکید قرار گرفت و راهکارهای اجرایی برای بهبود وضعیت موجود بررسی شد.

امیری با اشاره به ضرورت کاهش مصرف پلاستیک، تصریح کرد: یکی از محورهای مهم این نشست، استفاده از ظرفیت اداره صنعت، معدن و تجارت و اصناف برای فرهنگ‌سازی و اتخاذ تدابیر لازم در راستای کاهش مصرف کیسه‌ها و سایر محصولات پلاستیکی بود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لاهیجان ادامه داد: همچنین موضوع اجرای کمپین «نه به پلاستیک» در شهرستان مورد تأکید قرار گرفت و مقرر شد این برنامه با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، اصناف و مجموعه‌های آموزشی، به‌ویژه همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، در مدارس نیز دنبال شود.

وی با تأکید بر اهمیت مدیریت اصولی پسماند در مناطق روستایی گفت: بخشداری‌ها و دهیاری‌ها نقش مهمی در ساماندهی پسماند روستایی دارند و ضروری است برای کاهش تولید پسماند و مدیریت صحیح آن، برنامه‌های مشخص و قابل اجرا در سطح روستاها تدوین و پیگیری شود.

امیری خاطرنشان کرد: بخشداران باید با پایش مستمر مناطق تحت مدیریت خود، نقاط بحرانی و محل‌های دارای مشکل در زمینه انباشت یا مدیریت نامناسب پسماند را شناسایی کرده و برای رفع مشکلات موجود، موضوع را از طریق دستگاه‌های مسئول تا حصول نتیجه پیگیری کنند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لاهیجان همچنین بر ضرورت ارزیابی عملکرد دهیاری‌ها در حوزه مدیریت پسماند تأکید کرد و گفت: عملکرد دهیاری‌ها باید به صورت مستمر مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و در مواردی که عملکرد مطلوبی مشاهده نمی‌شود، موضوع برای بررسی‌های بیشتر و انجام اقدامات لازم به مراجع مربوط معرفی شود.

وی با بیان اینکه کاهش تولید پسماند، تفکیک از مبدأ و کاهش مصرف پلاستیک از مهم‌ترین راهکارهای بهبود وضعیت مدیریت پسماند است، افزود: مدیریت پسماند صرفاً با جمع‌آوری زباله محقق نمی‌شود، بلکه باید با مشارکت همه دستگاه‌های مسئول، اصناف، دهیاری‌ها، مدارس و مردم، از مرحله تولید پسماند تا تفکیک، جمع‌آوری، انتقال و دفع اصولی آن، یک زنجیره منسجم و قابل نظارت شکل گیرد.

امیری در پایان تأکید کرد: حفاظت از محیط زیست و کاهش آسیب‌های ناشی از پسماند، نیازمند همکاری و مشارکت عمومی است و اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لاهیجان در چارچوب وظایف قانونی خود، موضوع مدیریت اصولی پسماند، کاهش تولید پسماند و فرهنگ‌سازی برای کاهش مصرف پلاستیک را با جدیت دنبال خواهد کرد.

منبع: روابط عمومی