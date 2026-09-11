باشگاه خبرنگاران جوان - امین علی‌پور بیان کرد: این عملیات در راستای صیانت از سلامت عمومی و مقابله با فعالیت مراکز درمانی غیرمجاز انجام و با ورود به‌موقع تیم نظارت معاونت درمان دانشگاه، صدور دستور قضایی و با همراهی نیروی انتظامی، صورت گرفت.

وی افزود: پرونده عوامل بازداشت شده برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع شد تا موضوع از مسیر قانونی مورد رسیدگی قرار گیرد.

علی پورادامه داد: همزمان با شناسایی این مرکز، چهار نفر از بیمارانی که در حال انجام جراحی بودند، با حضور فوری سه دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به منظور نجات از مخاطرات جانی و دریافت اقدامات درمانی لازم، به بیمارستان امام خمینی(ره) اهواز منتقل شدند.

مدیر نظارت بر درمان، اعتباربخشی و صدور پروانه‌های دانشگاه علوم پزشکی اهواز با تاکید بر ضرورت برخورد جدی با فعالیت مراکز درمانی و جراحی غیرمجاز، نسبت به پیامدهای فعالیت این مراکز هشدار داد و گفت: سلامت مردم قابل معامله و آزمون و خطا نیست و انجام هرگونه اقدام درمانی و جراحی در مراکز فاقد مجوز می‌تواند افراد را در معرض مخاطرات جدی قرار دهد.

وی از شهروندان خواست پیش از انجام هرگونه اقدام درمانی، از معتبر بودن مجوز مرکز مربوطه اطمینان حاصل کنند و سلامت خود را به مراکز و افرادی که فاقد مجوزهای قانونی هستند، نسپارند.

علی پور تاکید کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در حوزه درمان و جراحی، موضوع را از طریق سامانه تلفنی ۱۹۰ گزارش دهند تا موارد مربوطه مورد بررسی قرار گرفته و از به خطر افتادن سلامت افراد جلوگیری به‌عمل آید.

بر اساس این گزارش برخورد با مراکز درمانی غیرمجاز و فعالیت افراد فاقد صلاحیت در حوزه سلامت از جمله برنامه‌های مستمر دانشگاه‌های علوم پزشکی برای صیانت از سلامت مردم است.

دانشگاه علوم پزشکی اهواز نیز با هدف ارتقای نظارت بر مراکز ارائه‌دهنده خدمات سلامت و جلوگیری از فعالیت واحدهای فاقد مجوز، طرح‌های نظارتی و برخورد قانونی با متخلفان را تشدید کرده است.