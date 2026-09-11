رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بیرجند از انجام هزار و ۹۰ مأموریت حادثه و حریق از ابتدای امسال تاکنون خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - عنایتی رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بیرجند گفت: از ابتدای امسال تاکنون، ۲۴۶ مأموریت حادثه از سوی آتش نشانان انجام شده است.

او افزود: همچنین ۸۴۴ مورد حریق نیز در این مدت رخ داده که منجر به مأموریت شده است.

عنایتی اظهار کرد: از مجموع مأموریت‌های حادثه‌ای ۱۷ مورد عمدی بوده و ۶۷۴ مورد نیز به صورت غیرعمدی به وقوع پیوسته است.

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رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بیرجند عنوان کرد: در حوادث حریق بیشترین آمار مأموریت مربوط به حریق ضایعات بوده و در رتبه بعدی، اتصال سیم برق قرار دارد.

او گفت: در این مأموریت‌ها ۸۳ نفر مصدوم شده و ۶ نفر نیز فوت کرده و ۷۷۳ نفر از صحنه نجات یافته‌اند.

عنایتی همچنین بیشتر سهم مأموریت‌های حوادث را حوادث آسانسور با ۳۴۴ مورد عنوان کرد.