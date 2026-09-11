بخشدار ماهور میلاتی ممسنی از ادامه تلاش حدود ۱۰۰ نفر از نیروهای منابع طبیعی، ارگان‌های مختلف، فرمانداری و نیروهای مردمی برای مهار آتش‌سوزی در ارتفاعات این منطقه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - سیروس گرجی‌زاده اظهار کرد: هم‌اینک حدود ۱۰۰ نفر نیرو از نیروهای منابع طبیعی گرفته تا دیگر ارگان‌ها، فرمانداری ممسنی و نیروهای مردمی شهرستان ممسنی و حتی شهرستان‌های دیگر در منطقه حضور دارند.

صعب‌العبور بودن منطقه و وزش تندباد، مهار آتش را دشوار کرده است

وی افزود: با توجه به صعب‌العبور بودن منطقه و وزش تندباد، کار مهار آتش با سختی انجام می‌گیرد و حتی جاهایی هم که خاموش می‌کنیم دوباره در پی وزش باد شعله‌ور می‌شود.

بخشدار ماهور میلاتی بیان کرد: اکنون حدود ۸۰ درصد کار مهار آتش پیش رفته و همزمان کار مهار آتش هم صورت می‌پذیرد و امید داریم تا امشب بتوانیم آتش را مهار کنیم.

گرجی‌زاده عنوان کرد: شب گذشته تا امروز صبح همه پای کار بودند و نیروها بی‌وقفه در حال مهار آتش هستند؛ متاسفانه با توجه به صخره‌ای بودن منطقه، وزش باد جهت آتش را به سمت افراد هدایت می‌کند و وجود دود نمی‌گذارد اطفای حریق صورت بگیرد.

درخواست بالگرد برای مهار آتش پذیرفته نشد

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا در خصوص درخواست بالگرد برای مهار آتش، افزود: درخواست بالگرد هم داده شده اما موافقت نشد، البته با توجه به صخره‌ای بودن و سخت بودن برداشت آب برای مهار، کار بالگرد هم سخت خواهد بود و آن‌چنان مفید نمی‌تواند واقع شود.

آتش‌سوزی بیشتر سطحی است

بخشدار ماهور میلاتی در خصوص حجم خسارات آتش‌سوزی، بیان کرد: اکنون آمار دقیقی نداریم اما آتش‌سوزی بیشتر سطحی بوده و به دلیل وزش باد بیشتر سطحی است.

گرجی‌زاده افزود: پوشش گیاهی این منطقه بنه، بلوط، کله‌خنگ و دیگر موارد است و تلاش داریم هر چه سریع‌تر این آتش‌سوزی مهار شود.

منبع ایر
برچسب ها: آتش سوزی ، ارتفاعات
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