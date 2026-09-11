\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0633\u06cc\u062f \u0639\u0628\u0627\u0633 \u0639\u0631\u0627\u0642\u0686\u06cc \u0648 \u0686\u0648 \u0647\u06cc\u0648\u0646\u060c \u0648\u0632\u0631\u0627\u06cc \u0627\u0645\u0648\u0631 \u062e\u0627\u0631\u062c\u0647 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u06a9\u0631\u0647\u200c\u062c\u0646\u0648\u0628\u06cc \u0635\u0628\u062d \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u062c\u0645\u0639\u0647 \u062f\u0631 \u062a\u0645\u0627\u0633 \u062a\u0644\u0641\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u062e\u0635\u0648\u0635 \u0622\u062e\u0631\u06cc\u0646 \u062a\u062d\u0648\u0644\u0627\u062a \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647\u200c\u0627\u06cc \u06af\u0641\u062a\u200c\u0648\u200c\u06af\u0648 \u0648 \u0631\u0627\u06cc\u0632\u0646\u06cc \u06a9\u0631\u062f.