وزرای امور خارجه ایران و کره‌جنوبی در تماس تلفنی در خصوص آخرین تحولات منطقه‌ای گفت‌و‌گو و رایزنی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی و چو هیون، وزرای امور خارجه ایران و کره‌جنوبی صبح امروز جمعه در تماس تلفنی در خصوص آخرین تحولات منطقه‌ای گفت‌و‌گو و رایزنی کرد.

برچسب ها: کره جنوبی ، وزیر امور خارجه
خبرهای مرتبط
گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی
واکنش عراقچی به اعتراف مقام آمریکایی: مردم آمریکا نباید هزینه جنگ‌های اسرائیل را بپردازند
گفت‌وگوی تلفنی عراقچی و فرمانده ارتش پاکستان درباره تحولات منطقه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قالیباف: ملت شجاع یمن به اذن خدا پیروز خواهند شد
گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی
گفت‌وگوی تلفنی عراقچی و فرمانده ارتش پاکستان درباره تحولات منطقه
واکنش عراقچی به اعتراف مقام آمریکایی: مردم آمریکا نباید هزینه جنگ‌های اسرائیل را بپردازند
تحریم شرکت‌های هواپیمایی ایران در ادامه رویکرد زورگویانه آمریکا علیه کشورمان است
ایران بر لزوم احترام به حاکمیت ملی و پایان محاصره غیرقانونی یمن تاکید کرد
پزشکیان: هدف اجلاس بریکس مقابله با یک‌جانبه‌گرایی است
گفت‌وگوی تلفنی وزرای خارجه ایران و کره‌جنوبی
آخرین اخبار
گفت‌وگوی تلفنی وزرای خارجه ایران و کره‌جنوبی
پزشکیان: هدف اجلاس بریکس مقابله با یک‌جانبه‌گرایی است
واکنش عراقچی به اعتراف مقام آمریکایی: مردم آمریکا نباید هزینه جنگ‌های اسرائیل را بپردازند
ایران بر لزوم احترام به حاکمیت ملی و پایان محاصره غیرقانونی یمن تاکید کرد
تحریم شرکت‌های هواپیمایی ایران در ادامه رویکرد زورگویانه آمریکا علیه کشورمان است
قالیباف: ملت شجاع یمن به اذن خدا پیروز خواهند شد
گفت‌وگوی تلفنی عراقچی و فرمانده ارتش پاکستان درباره تحولات منطقه
گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی
سردار رضایی: اقدامات آژانس، کشور‌ها را به سمت خروج از NPT سوق می‌دهد
سوء استفاده از اختیارات برای پیشبرد دستور کار سیاسی بود
سردار عظمایی: هرگونه تحرک خصمانه مورد هدف قرار می‌گیرد
توییت معنادار قالیباف در واکنش به افزایش قیمت نفت
انهدام شمپاد ارتش تروریستی آمریکا در تنگه هرمز + عکس و فیلم
عیادت نمایندگان رهبر معظم انقلاب از سیدعلی موسوی گرمارودی
دو معاونت رئیس جمهور مامور بررسی طرح نفوذ شدند
پزشکیان: رفع مشکلات مردم شمال کشور با فوریت در دستور کار باشد
رویکرد ایران در برابر آمریکا وارد مرحله بازدارندگی فعال شده است
بازدید آیت الله جنتی از تازه‌ترین دستاورد‌های علمی پژوهشکده شورای نگهبان
استفاده از همه ظرفیت‌های حقوقی برای دفاع از منافع ملی در عرصه بین‌المللی ضروری است
پزشکیان: دولت در مدیریت فرایند اصلاح الگوی مصرف پیشگام است
فرمانده سپاه تهران بزرگ: از مرحله مواجهه دفاعی عبور کرده‌ایم
سرلشکر صفوی: جنگ‌طلبی آمریکا، شتاب‌دهنده برای انتقال وزنه قدرت به شرق بود