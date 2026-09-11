دادستان عمومی و انقلاب دورود گفت: کیفرخواست پرونده فساد مالی مرتبط با شورا و شهرداری این شهر با ۳۸ متهم صادر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - مسلم الماسی اظهار کرد: پس از انجام تحقیقات گسترده و بررسی دقیق ابعاد مختلف پرونده فساد مالی مرتبط با شورا و شهرداری دورود، کیفرخواست این پرونده با ۳۸ متهم صادر و برای رسیدگی به مرجع قضایی صالح ارسال شد.

وی افزود: در روند رسیدگی به این پرونده تمامی ابعاد موضوع و اتهامات انتسابی با دقت و حساسیت مورد بررسی قرار گرفته و در برخورد با متهمان، هیچ‌گونه اغماض یا ملاحظه‌ای صورت نگرفته است.

دادستان عمومی و انقلاب دورود با تاکید بر عزم جدی دستگاه قضایی برای مقابله با فساد تصریح کرد: صیانت از حقوق عمومی، بیت‌المال و سلامت اداری از اولویت‌های دستگاه قضایی است و با هر فرد یا مجموعه‌ای که مرتکب فساد یا تخلف شود بدون توجه به جایگاه، سمت و موقعیت در چارچوب قانون برخورد خواهد شد.

الماسی تاکید کرد: مبارزه با فساد مطالبه‌ای جدی و غیرقابل اغماض است و اجازه داده نخواهد شد حقوق مردم و بیت‌المال دستمایه سوءاستفاده افراد قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: صدور کیفرخواست به معنای اثبات قطعی اتهامات نیست و تصمیم نهایی درباره اتهامات متهمان در مرجع قضایی صالح اتخاذ خواهد شد.

شورای شهر دورود دارای ۷ عضو اصلی و ۲ عضو علی‌البدل است و سال گذشته چهار عضو شورا و چندین کارمند و پیمانکار شهرداری دورود به اتهام ارتشا دستگیر شده بودند.

برچسب ها: کیفرخواست ، شهرداری
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کیفرخواست پرونده فساد مالی شورا و شهرداری دورود با ۳۸ متهم صادر شد
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