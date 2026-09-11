صالحی افزود: ممکن است ساخت سالن‌های بزرگ زمان‌بر باشد، اما هنرمند جوانی که به مرحله تمرین، اجرا و دیده‌شدن رسیده است، نیازمند فضای مناسب است؛ به همین دلیل احداث ۱۵۰ پلاتو در طول چهار سال در دستور کار قرار گرفته که تاکنون ۳۰ مورد آن افتتاح شده است.

وی در ادامه به توسعه زیرساخت‌های سینمایی کشور اشاره کرد و گفت: طی دو سال گذشته ۸۲ سینما در کشور افتتاح شده و ۱۶ هزار صندلی سینما به ظرفیت کشور افزوده شده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: همچنین ۹۳ سینمای قدیمی بازسازی شده و در ۳۵ مجتمع فرهنگی در ۳۳ شهر و ۱۵ استان، سالن‌های موجود به فضای سینمایی تبدیل شده است که از این طریق نیز حدود ۹ هزار صندلی سینما به ظرفیت کشور اضافه شده است.

صالحی مجموع افزایش ظرفیت سینمایی کشور در این دو بخش را حدود ۲۵ هزار صندلی عنوان کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه، اقتصاد فرهنگ و هنر را دومین رویکرد مهم این وزارتخانه دانست و گفت: در این حوزه دو رویکرد افراطی وجود دارد؛ یکی اینکه فرهنگ و هنر باید کاملاً در اقتصاد آزاد و بر اساس عرضه و تقاضا فعالیت کند و دولت هیچ حمایتی نداشته باشد و دیگری اینکه فرهنگ و هنر کاملاً به حمایت‌های دولتی وابسته باشد.

وی تصریح کرد: هر دو رویکرد به نظر من نادرست است و باید یک مسیر میانه را دنبال کنیم؛ یعنی اقتصاد فرهنگ و هنر بتواند روی پای خود بایستد، از حمایت دولت برخوردار باشد، اما به دولت وابسته نباشد.

صالحی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای اقتصادی‌تر شدن آثار هنری اظهار کرد: در حوزه هنرهای تجسمی یکی از مشکلات همیشگی، تعیین اصالت، مالکیت و ارزش اقتصادی آثار هنری بوده است.

وی افزود: در همین دوره، فرآیند صدور شناسنامه اصالت و مالکیت آثار هنری، اصالت‌سنجی و کارشناسی رسمی در مؤسسه توسعه هنرهای تجسمی و مجموعه‌های مرتبط شکل گرفته و تاکنون حدود یک هزار و ۵۰۰ اثر مراحل اصالت‌سنجی، کارشناسی و قیمت‌گذاری را طی کرده‌اند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: با همکاری بانک صادرات، آثار هنری دارای شناسنامه و اعتبار کارشناسی، تا سقف ۷۰ درصد ارزش اثر می‌توانند مبنای دریافت تسهیلات قرار گیرند.

وی تأکید کرد: همان‌گونه که ملک، معدن و سایر دارایی‌ها دارای ارزش اقتصادی هستند، آثار هنری نیز باید به عنوان یک دارایی اقتصادی به رسمیت شناخته شوند.

صالحی از راه‌اندازی صندوق پژوهش و فناوری فرهنگ و هنر با همکاری معاونت علمی خبر داد و گفت: این صندوق با سرمایه اولیه ۱۰۰ میلیارد تومان فعالیت خود را آغاز کرده و ظرفیت آن تا یک همت پیش‌بینی شده است.

وی همچنین از ایجاد صندوق نیکوکاری و همیاری فرهنگ و هنر خبر داد و افزود: هدف این است که افراد بتوانند به شکل حرفه‌ای در عرصه فرهنگ و هنر سرمایه‌گذاری کنند و از منافع اقتصادی آن نیز بهره‌مند شوند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به ظرفیت صنایع خلاق گفت: صنایع خلاق و فرهنگی در جهان طی یک تا دو دهه اخیر رشد مستمری داشته‌اند و حوزه‌هایی همچون پویانمایی، موسیقی، سینما، هنرهای تجسمی، صنعت چاپ و سایر حوزه‌های فرهنگی و هنری می‌توانند به بخش مهمی از اقتصاد تبدیل شوند.

وی افزود: صادرات صنایع خلاق و فرهنگی در جهان صدها میلیارد دلار است و ایران نیز به دلیل برخورداری از نیروی انسانی مستعد و ظرفیت‌های فرهنگی، می‌تواند در این حوزه مزیت نسبی داشته باشد.

صالحی، اشتغال‌زایی سریع، نیاز کمتر به منابع و اتکا به نیروی انسانی خلاق را از ویژگی‌های صنایع خلاق دانست و گفت: استان‌هایی مانند کهگیلویه و بویراحمد می‌توانند از این ظرفیت به عنوان یک فرصت اقتصادی استفاده کنند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی سومین رویکرد این وزارتخانه را تقویت برش‌های استانی و عدالت فرهنگی عنوان کرد و گفت: وزارت فرهنگ در دولت چهاردهم تلاش کرده است به سمت «خانه شیشه‌ای» حرکت کند؛ یعنی عملکرد، بودجه و هزینه‌های آن تا حد امکان برای مردم شفاف باشد.

صالحی افزود: بودجه سالانه وزارت فرهنگ در سایت این وزارتخانه منتشر می‌شود و مشخص است هر معاونت چه میزان بودجه و برای چه محورهایی دریافت می‌کند.

وی با بیان اینکه منابع فرهنگی کشور محدود است، تصریح کرد: همین منابع محدود نیز متعلق به مردم است و باید درباره نحوه هزینه‌کرد آن پاسخگو باشیم. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، حداقل ۳۰ درصد فعالیت‌های وزارت فرهنگ باید به سمت استان‌ها سوق پیدا کند و تلاش ما این است که این سهم افزایش یابد.

وی تأکید کرد: عدالت فرهنگی به معنای یکسان‌نگری نیست؛ گاهی لازم است برای جبران عقب‌ماندگی‌های یک منطقه، «تبعیض مثبت» اعمال شود تا فاصله‌ها کاهش پیدا کند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین در پاسخ به مطالب مطرح‌شده درباره فعالیت‌های قرآنی اظهار کرد: فعالیت‌های قرآنی در کشور در حال انجام است و در چارچوب برنامه هفتم توسعه نیز موضوعات مرتبط با حفظ قرآن مورد توجه قرار گرفته است.

صالحی گفت: بر اساس گزارش ارائه‌شده به سازمان برنامه و بودجه و مجلس، فعالیت‌های مربوط به حفظ قرآن نسبت به سال گذشته ۱۷۴ درصد رشد داشته و در حوزه مؤسسات قرآنی نیز رشد ۱۷ درصدی ثبت شده است.

وی با اشاره به مشکلات برخی مؤسسات قرآنی افزود: مسائل و مشکلات این مؤسسات را می‌دانیم و موضوعاتی مانند شرایط اقتصادی، مالیات، بیمه و آثار حوادث و تحولات اخیر کشور بر فعالیت آنها اثر گذاشته است.