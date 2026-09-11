باشگاه خبرنگاران جوان- بازسازی و ارتقای ورزشگاه سیروس قایقران بندرانزلی با هدف رفع مشکلات زیرساختی، بهبود شرایط فنی و دستیابی به استانداردهای فدراسیون فوتبال آسیا در دستور کار شرکت توسعه قرار دارد؛ پروژهای که در کنار ارتقای زیرساختها، افزایش ظرفیت ورزشگاه و توسعه جایگاه بانوان را نیز دنبال میکند.
در نشست بررسی وضعیت ورزشگاه سیروس قایقران، مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، مدیرکل حوزه وزارتی وزارت ورزش و جوانان، مدیرکل ورزش و جوانان استان گیلان، مسئولان ورزشی بندرانزلی، مدیران باشگاه ملوان بندرانزلی و پیمانکاران پروژه حضور داشتند و درباره روند اجرای طرح و چالشهای موجود گفتوگو کردند.
محمدعلی ثابتقدم، مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، با تشریح شرایط این ورزشگاه اظهار کرد: بازسازی سیروس قایقران از صفر انجام نشده و اقدامات ناهمگون صورتگرفته در سالهای گذشته، بخشی از مشکلات فعلی پروژه را به وجود آورده است. به گفته وی، در برخی موارد نیز اقدامات گذشته بدون نیازسنجی کامل انجام شده است.
یکی از چالشهای اصلی پروژه، همزمانی عملیات عمرانی با برگزاری مسابقات فوتبال است. این موضوع در کنار مسائل اجرایی، ضرورت برنامهریزی دقیقتر برای ادامه عملیات بازسازی را افزایش داده است.
ثابتقدم همچنین به وضعیت ظاهری ورزشگاه اشاره کرد و گفت که سیمای منظر و معماری این مجموعه نیازمند اصلاح است تا فضای ورزشگاه از نظر ظاهری و محیطی نیز متناسب با شأن هواداران و تماشاگران باشد.
محدودیت فضای پیرامونی ورزشگاه از دیگر موضوعات مطرحشده در این نشست بود. مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در این باره گفت: فضای کافی در اطراف ورزشگاه وجود ندارد و در صورت تحقق تملک مدرسه همجوار و با توجه به مذاکرات انجامشده با آموزش و پرورش، امکان اجرای بهتر طرحهای بازسازی و توسعه فراهم خواهد شد.
در این میان، نقش باشگاه ملوان به عنوان بهرهبردار ورزشگاه نیز مورد توجه قرار گرفت. ثابتقدم با تأکید بر اهمیت دیدگاههای این باشگاه اظهار کرد که نظرات باشگاه ملوان میتواند در پیشبرد پروژه و کمک به مجموعه و پیمانکار مؤثر باشد.
افزایش ظرفیت ورزشگاه یکی دیگر از برنامههای پیشبینیشده برای این مجموعه است. بر اساس اعلام مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، بخشی از سکوهای پیشبینیشده برای بانوان تا پیش از پایان سال به بهرهبرداری میرسد و در نهایت ظرفیت ورزشگاه به ۱۵ هزار نفر افزایش خواهد یافت.
همچنین قرار است پس از پایان فصل مسابقات، عملیات تخریب و بازسازی بخش VIP ورزشگاه آغاز شود.
از سوی دیگر، ارتقای جایگاه بانوان نیز در برنامه بازسازی ورزشگاه قرار دارد. با توجه به استقبال بانوان از مسابقات فوتبال در بندرانزلی، ظرفیت این جایگاه به سه هزار نفر افزایش خواهد یافت و تعداد گیتهای ورودی بانوان نیز بیشتر میشود.
در بخش فنی پروژه نیز تأکید بر استانداردهای کنفدراسیون فوتبال آسیا مورد توجه قرار گرفته است. ثابتقدم اعلام کرد که ورزشگاه سیروس قایقران در سطح استاندارد B فدراسیون فوتبال آسیا طراحی و اجرا خواهد شد تا در آینده برای میزبانی مسابقات آسیایی در مراحل بالاتر با مشکل مواجه نشود.
حسین چراغی، مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت ورزش و جوانان نیز در این نشست بر ضرورت رعایت الزامات فنی در روند بازسازی تأکید کرد و ارتقای ورزشگاه سیروس قایقران تا سطح استانداردهای مورد تأیید کنفدراسیون فوتبال آسیا را مورد توجه قرار داد.
در مجموع، برنامه بازسازی ورزشگاه سیروس قایقران بر رفع چالشهای موجود، ارتقای استانداردهای فنی، افزایش ظرفیت تماشاگران، توسعه جایگاه بانوان و بهبود شرایط محیطی و زیرساختی ورزشگاه متمرکز است؛ طرحی که با تکمیل آن، این مجموعه برای میزبانی در سطوح بالاتر رقابتهای فوتبال آمادهتر خواهد شد.