باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ رسول جلیلیان روز جمعه با بیان اینکه کلاهبرداران سایبری به دنبال شکار طعمه‌های خود در فضای مجازی هستند، گفت: این مجرمان با وعده دروغین کسب درآمد دلاری از طریق انجام کارهای ساده‌ای مثل لایک کردن پست‌ها یا بازدید از محتوا، در تلگرام، واتساپ و اینستاگرام کاربران را به سمت خود جذب می‌کنند.

وی اضافه کرد: کلاهبرداران ابتدا مبالغ بسیار ناچیزی به حساب قربانی واریز می‌کنند تا اعتماد او جلب شود و بعد از اطمینان کامل، پیشنهادهای وسوسه‌انگیز سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال (تتر) را مطرح کرده و وعده سودهای کلان می‌دهند.

وی افزود: در مراحل بعدی، فرد ترغیب می‌شود مبالغ بیشتری را واریز کند؛ به محض واریز این مبالغ سنگین، کلاهبرداران دسترسی کاربر را قطع کرده و حساب او را مسدود می‌کنند.

رییس پلیس فتا البرز بیان کرد: کلاهبرداران در ادامه نیز با ترفندهای مختلف، برای آزادسازی یا بازگرداندن سرمایه، مبالغ بیشتری را به عنوان اخاذی درخواست می‌کنند.

جلیلیان ضمن هشدار به کاربران فضای مجازی، تاکید کرد: هرگونه فعالیت مالی که بر پایه اعتماد به افراد ناشناس و وعده‌های غیرمنطقی شکل بگیرد، می‌تواند مقدمه یک کلاهبرداری بزرگ باشد.

وی با اشاره به رصد شبانه‌روزی فضای مجازی توسط پلیس فتا، از کاربران خواست در صورت مواجهه با موارد مشکوک از جمله کلاهبرداری اینترنتی، برداشت غیرمجاز از حساب بانکی، فیشینگ، لینک‌های جعلی، هک حساب کاربری یا تهدیدهای سایبری، مراتب را بلافاصله به شماره ۰۹۶۳۸۰ گزارش دهند.