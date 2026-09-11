باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - ۳ حادثه رانندگی در جاده‌های فارس ۱۴ مصدوم به همراه داشت.

انحراف پراید در نورآباد با ۵ مصدوم

انحراف پراید در نورآباد ۵ مصدوم به همراه داشت.

وکیل زاده مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز اظهار کرد: با اعلام انحراف پراید در جاده نورآباد - فهلیان - انتهای پل - جنب پاسگاه، به مرکز ارتباطات ۱۱۵، نیرو‌های اورژانس به محل اعزام شدند.

او با بیان اینکه این حادثه ۵ مصدوم برجای گذاشت، ادامه داد: کارشناسان پس از اقدامات درمانی اولیه، مصدومان را به بیمارستان ولی عصر (عج) نورآباد انتقال دادند.

برای امدادرسانی به حادثه دیدگان یک دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.

حادثه رانندگی در محور اقلید با ۴ مصدوم

برخورد ۲ دستگاه خودرو پراید در محور اقلید ۴ مصدوم برجای گذاشت.

وکیل زاده مسئول روابط عمومی اورژانس فارس همچنین اظهار کرد: با اعلام برخورد ۲ دستگاه خودرو پراید در جاده اقلید - ۷ کیلومتر بعد از دژکرد به سمت یاسوج ابتدای جمال بیگ، نیرو‌های اورژانس به محل اعزام شدند.

او با بیان اینکه این حادثه ۵ مصدوم به همراه داشت، اضافه کرد: کارشناسان اورژانس پس از اقدامات درمانی، مصدومان را برای ادامه درمان به درمانگاه دژکرد انتقال دادند.

وکیل زاده گفت: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان یک دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.

سانحه رانندگی در جاده سپیدان با ۵ مصدوم

برخورد پژو پارس و پژو ۲۰۶ در جاده سپیدان ۵ مصدوم داشت.

رشید ماندنی مسئول اورژانس سپیدان نیز اظهار کرد: با اعلام برخورد ۲ دستگاه خودرو پژو پارس و پژو ۲۰۶ در مسیر روستای برشنه به سمت روستای شیر بابا در شهرستان سپیدان، به مرکز ارتباطات ۱۱۵، نیرو‌های اورژانس به محل اعزام شدند.

او با بیان اینکه این حادثه ۵ مصدوم برجای گذاشت، ادامه داد: هر ۵ مصدوم پس از دریافت اقدامات درمانی، برای ادامه روند درمان به بیمارستان امام حسین (ع) سپیدان منتقل شدند.

ماندنی افزود: برای امدادرسانی به حادثه دیدگان، ۲ دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به محل اعزام شد.