نهمین جشنواره انگور ارومیه با حضور پرشور شهروندان و مسئولان در دهکده توریستی چی‌چست آغاز به کار کرد؛ رویدادی که فراتر از یک جشن محلی است و ویترینی برای نمایش ظرفیت‌های استراتژیک کشاورزی آذربایجان‌غربی می باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ نهمین دوره جشنواره انگور ارومیه شامگاه امروز در دهکده توریستی و تفریحی چی‌چست افتتاح شد.

این جشنواره که به مدت ۱۰ روز میزبان شهروندان و گردشگران از شهرهای همجوار و استان‌های نزدیک خواهد بود، با هدف تقویت پیوندهای اجتماعی و تبیین جایگاه ارومیه در حوزه محصولات راهبردی کشاورزی برگزار می‌شود.

طنین شور و نشاط در نهمین جشنواره انگور ارومیه/ از بودجه بی‌سابقه فرهنگی تا رویای ثبت ملی و بین‌المللی

ارومیه؛ کانون نشاط اجتماعی در ۱۰ روز آینده

آیدین رحمانی شهردار ارومیه در آیین افتتاح این رویداد، جشنواره چی‌چست را نماد خدمت بی‌منت و بستری برای تحکیم پیوندهای اجتماعی دانست. 

وی اظهار کرد: تمرکز اصلی مجموعه مدیریت شهری در این دوره ارتقای کیفیت زندگی و ایجاد لحظاتی شاد برای خانواده‌های ارومیه‌ای است. 

رحمانی گفت: در ۱۰ روز آینده تلاش می‌کنیم با تنوع‌بخشی به برنامه‌ها، رضایت حداکثری مردم را جلب کرده و فضایی مفرح برای شهروندان و گردشگران فراهم آوریم.

طنین شور و نشاط در نهمین جشنواره انگور ارومیه/ از بودجه بی‌سابقه فرهنگی تا رویای ثبت ملی و بین‌المللی

تخصیص بالاترین بودجه فرهنگی در تاریخ مدیریت شهری

در ادامه این مراسم، حسین پناهی رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه با اشاره به سیاست‌های کلان شورا برای افزایش سرانه نشاط اجتماعی از یک اقدام بی‌سابقه خبر داد. 

پناهی گفت: امسال بالاترین بودجه به حوزه فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و قرآنی در طول تاریخ مدیریت شهری ارومیه تخصیص یافته است که بخش عمده‌ای از آن صرف بسترسازی برای چنین رویدادهایی شده است.

وی با تأکید بر لزوم تداوم این جشنواره در دهکده چی‌چست، ابراز امیدواری کرد: با همت مجموعه شهرداری، زمینه ثبت ملی این رویداد فراهم گردد.

طنین شور و نشاط در نهمین جشنواره انگور ارومیه/ از بودجه بی‌سابقه فرهنگی تا رویای ثبت ملی و بین‌المللی

تلاش برای بین‌المللی‌سازی جشنواره در سایه احیای دریاچه ارومیه

سید سلمان ذاکر نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم با اشاره به جایگاه استراتژیک انگور و سیب در اقتصاد استان، افزود: استان آذربایجان‌غربی با تولید حدود ۱۰ میلیون تن محصول، قطب کشاورزی کشور است.

ذاکر در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت دریاچه ارومیه پرداخت و تصریح کرد: تمام تلاش ما این است که با افزایش حق‌آبه، تراز دریاچه ارومیه را به حجم تثبیتی ۱۴ میلیارد متر مکعب برسانیم. خوشبختانه با بارش‌های اخیر، حجم آب دریاچه به ۲.۲ میلیارد متر مکعب رسیده است و امیدواریم تداوم این روند و قرارگیری دریاچه در کنار جشنواره، لذت حضور مردم را دوچندان کند.

نماینده مردم ارومیه در پایان، ضمن قدردانی از مدیریت شهری برای اجرای این جشنواره، تأکید کرد: با توجه به ظرفیت‌های موجود، انتظار می‌رود مسئولان با برنامه‌ریزی هدفمند، زمینه تبدیل این رویداد به یک جشنواره بین‌المللی را فراهم کنند تا بتوانیم در سطح جهانی اثرگذار باشیم.

برچسب ها: جشنواره انگور ، شهرداری ارومیه
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طنین شور و نشاط در نهمین جشنواره انگور ارومیه/ از بودجه بی‌سابقه فرهنگی تا رویای ثبت ملی و بین‌المللی
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