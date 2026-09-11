سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر از بروز خسارت ناشی از بارندگی بامداد ۱۷ شهریور در اراضی شالیزاری دهستان میانکاله و تلاش کشاورزان برای تخلیه آب از مزارع خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - سید اسماعیل حسینی سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر گفت: بارندگی بامداد ۱۷ شهریور موجب آبگرفتگی بخشی از اراضی شالیزاری دهستان میانکاله و بروز خسارت به مزارع برنج شده است.
او افزود: از جمله خسارتهای مشاهدهشده در مزارع، آبگرفتگی اراضی شالیزاری و ورس یا خوابیدگی بوتههای برنج است که با توجه به مرحله رسیدگی محصول، میتواند روند برداشت و کیفیت محصول را تحت تأثیر قرار دهد.
حسینی با اشاره به احتمال جوانهزنی دانههای شلتوک در شرایط آبگرفتگی و ورس، گفت: در صورت تداوم ماندابی شدن مزارع و قرار گرفتن خوشههای برنج در تماس با آب، احتمال جوانهزنی دانههای شلتوک وجود دارد که میتواند موجب کاهش کیفیت محصول و افزایش خسارت به شالیکاران شود.
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر ادامه داد: با توجه به شرایط ایجادشده، کشاورزان منطقه در حال انجام اقدامات لازم برای تخلیه آب از اراضی شالیزاری هستند و در روستای امیرآباد نیز بهرهبرداران با استفاده از موتورپمپ نسبت به تخلیه آب و کاهش مدت زمان ماندابی شدن مزارع اقدام میکنند.
او افزود: تخلیه سریع آب از اراضی آبگرفته، بهویژه در مزارعی که محصول دچار ورس شده است، میتواند در کاهش پیامدهای ناشی از ماندگاری آب و جلوگیری از تشدید خسارت مؤثر باشد.
حسینی گفت: کارشناسان جهاد کشاورزی ضمن بررسی میدانی وضعیت مزارع، میزان و نوع خسارتهای وارده را ارزیابی و مستندسازی میکنند تا اطلاعات لازم برای جمعبندی و پیگیریهای بعدی فراهم شود.
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر در پایان افزود: حمایت فنی از شالیکاران و صیانت از محصول برنج، بهعنوان یکی از محصولات راهبردی بخش کشاورزی، اهمیت ویژهای دارد و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ضمن پایش مستمر شرایط، موضوع خسارتهای ناشی از مخاطرات جوی را با جدیت پیگیری خواهد کرد.