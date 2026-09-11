باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - در نخستین دیدار دیپلماتیک پس از جنگ اخیر، عمان و ایران روز دوشنبه میزبان نشستی مشترک با کشور‌های حاشیه خلیج فارس خواهند بود تا درباره ایجاد مسیر دریانوردی جدید و بازگشایی تدریجی تنگه هرمز به توافق برسند.

فایننشال تایمز روز جمعه گزارش داده است که وزرای خارجه کشور‌های حاشیه خلیج فارس قصد دارند در چارچوب تلاش‌های مشترک عمان و ایران، با سید عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، دیدار کنند.

این نشست با هدف دستیابی به توافقی موقت برای مدیریت دریانوردی در تنگه هرمز برگزار می‌شود و نخستین دیدار میان این طرف‌ها از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در ۲۸ فوریه محسوب می‌شود. فایننشال تایمز به نقل از دو منبع آگاه نوشته است که این نشست روز دوشنبه در شهر صلاله عمان برگزار خواهد شد و اگرچه جزئیات نهایی نشده، چندین کشور حضور خود را تأیید کرده‌اند.

به گفته یکی از این منابع، هدف ایران و عمان جلب حمایت کشور‌های شورای همکاری برای فشار بر آمریکا جهت رفع محاصره بنادر ایران است، در حالی که کشور‌های خلیج فارس می‌خواهند اطمینان حاصل کنند که این توافق موقت بوده و ورود و خروج آزادانه کشتی‌ها از تنگه هرمز را تضمین می‌کند.

ایران و عمان از بیش از دو ماه پیش در حال انجام مذاکرات فنی پیرامون دریانوردی در این آبراه حیاتی و ایجاد یک مسیر کشتیرانی جدید هستند. انعقاد این نشست نشان‌دهنده نیاز مبرم منطقه به بازگشایی تنگه هرمز و کاهش تنش میان ایران و آمریکا است. گفتنی است در ۲۷ اوت، محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، از توافق تهران و مسقط برای ایجاد یک کریدور جدید در وسط تنگه هرمز خبر داده و تأکید کرده بود که مدیریت این مسیر به‌صورت مشترک انجام خواهد شد.

منبع: فایننشال تایمز