باشگاه خبرنگاران جوان - حجتالاسلام و المسلمین ناصر رفیعی، استاد حوزه علمیه قم درباره اجتماعات شبانه گفت: آنچه مشهود است عصبانیت دشمن از برپایی اجتماعات شبانه است. حتی یکی از آنها دو سه روز پیش میگفت پس این اجتماعات چه زمانی تمام میشود؟ فشار بیاورید تا این اجتماعات تعطیل شود. معلوم میشود درد به آنها وارد شده است!
حجتالاسلام رفیعی ادامه داد: این اجتماعات را کسی برنامهریزی نکرده بود. حتی دوستان ائمه جمعه، مسئولین فرهنگی و تبلیغات میگویند اینکار مانند ۱۹ دی انقلاب بود، که مردم سحرگاه بیرون ریختند. یعنی حتی مسئولین هم دنبال مردم آمدند؛ نه اینکه مردم را دعوت کنند و بعد مردم بیایند؛ لذا این اجتماعات کاملاً خودجوش بود.
این استاد حوزه علمیه قم افزود: من در شهرهای مختلفی حضور داشتم. واقعاً این اجتماعات دشمن را عصبانی کرده است، که معلوم میشود تجمعات کارکرد داشته است. مردم و گردانندگان اجتماعات خسته نباشند. برپایی روزانه مراسم و برنامهها یک نوع جهاد محسوب میشود. درخواستم این است که این اجتماعات را حفظ کنیم. گاهی سوال میشود تا چه زمانی اجتماعات ادامه دارد؟ تقریباً همه یک نکته را متذکر میشوند و آن این است که رهبری عظیمالاشان بفرمایند دیگر نیازی نیست.