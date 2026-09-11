باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سید ابوالفضل موسوی‌پور رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، گفت: متاسفانه در هفته سوم شهریور ماه شاهد جان باختن ۵ شهروند تهرانی در تصادفات بودیم.

حادثه اول، حواس‌پرتی با موبایل، پایان تلخ برای عابر پیاده

وی افزود: حوالی ساعت ۲۰:۱۳ یکشنبه، راننده یک دستگاه وانت به دلیل عدم توجه به جلو و اطراف ناشی از استفاده از تلفن همراه، با عابرپیاده ۴۶ ساله‌ای برخورد می‌کند که متاسفانه شدت ضربه و جراحات وارده به حدی بود که عابر در صحنه حادثه جان باخت.

حادثه دوم، عبور غیرمجاز عابر در تاریکی شب

رییس پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: بامداد دوشنبه ۱۶ شهریور، ساعت ۰۳:۳۰ در مسیر جنوب به شمال بزرگراه آزادگان، راننده یک دستگاه سواری به علت بی‌توجهی به جلو با عابر ۳۵ساله‌ای که در حال عبور غیرمجاز و غیرایمن از عرض بزرگراه بود برخورد کرد. شدت ضربه موجب فوت عابر در محل شد.

حادثه سوم، تغییر مسیر ناگهانی، مرگ راکب موتورسوار را رقم زد

موسوی پور گفت: حوالی ساعت ۲۳:۴۸ دوشنبه ۱۶ شهریور، برخورد یک دستگاه موتورسیکلت به دلیل تغییر مسیر ناگهانی با یک دستگاه سواری که در مسیر خود در حال تردد بود، موجب واژگونی موتورسیکلت شد. راکب ۳۷ ساله به دلیل استفاده نکردن از کلاه ایمنی و وارد شدن ضربه مستقیم به سر، در محل حادثه جان باخت.

حادثه چهارم، مرگ راکب جوان به علت تخطی از سرعت مطمئنه

وی افزود: چهارشنبه ۱۸ شهریور حوالی ساعت ۰۹:۳۲ صبح، در بزرگراه شهید صیاد شیرازی، راکب ۱۹ ساله یک دستگاه موتورسیکلت به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه دچار واژگونی شد. در پی این حادثه، راکب به دلیل عدم استفاده از کلاه ایمنی و شدت صدمات وارده، در دم فوت شد.

حادثه پنجم، مرگ راکب موتورسیکلت در بزرگراه شهید آبشناسان

رییس پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: شامگاه چهارشنبه ۱۸ شهریور حوالی ساعت ۲۲:۵۲ در مسیر بزرگراه شهید آبشناسان، راننده یک دستگاه خودروی سواری به علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه با یک دستگاه موتورسیکلت برخورد کرد. در این حادثه، راکب ۲۱ ساله موتورسیکلت بر اثر شدت صدمات وارده جان خود را از دست داد.

سردار موسوی‌پور در پایان به همه کاربران ترافیکی توصیه کرد: توجه کامل رانندگان به جلو در حین رانندگی و عدم استفاده از تلفن همراه، عبور ایمن عابران از پل‌های هوایی و استفاده همیشگی موتورسواران از کلاه ایمنی سه اصل حیاتی برای جلوگیری از تکرار حوادث تلخ بزرگراهی است.

منبع: پلیس راهور