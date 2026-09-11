سریال «آسباد» محصول سیمافیلم، از یکشنبه ۲۲ شهریور در روز‌های فرد هفته ساعت ۲۲:۱۵ از شبکه یک سیما پخش می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سریال «آسباد» به تهیه‌کنندگی سیدمهدی هاشمی و محمدحسین غفرانی، کارگردانی محمدرضا معینی و نویسندگی فرهاد نقدعلی، از ۲۲ شهریورماه روی آنتن شبکه یک سیما می‌رود.

داستان این مجموعه ۲۴ قسمتی در روستای «ملک‌آباد» در سیستان و بلوچستان روایت می‌شود و با نگاهی به زندگی مردم این منطقه، فرهنگ بومی، روابط اجتماعی و اهمیت حفظ میراث فرهنگی را در بستری داستانی به تصویر می‌کشد.

داستان سریال در روستای «ملک‌آباد» در سیستان و بلوچستان آغاز می‌شود؛ جایی که در مراسم کلنگ‌زنی یک پروژه عمرانی، شیردل‌خان – بزرگ خیرخواه و محبوب روستا – به‌طور ناگهانی در آسباد قدیمی روستا جان می‌بازد. اگرچه مرگ او طبیعی به نظر می‌رسد، اما روحش قانع نمی‌شود و برای کشف حقیقت میان مردم باقی می‌ماند. 

«آسباد» در لوکیشن‌هایی در استان سیستان و بلوچستان، از جمله زاهدان، زابل و همچنین گناباد تصویربرداری شده است. 

در این مجموعه، بازیگرانی، چون سیامک صفری، مجید پتکی، رضا خدادادبیگی، حسام خلیل‌نژاد، شهروز آقایی‌پور، علیرضا سلمان‌نژاد، مهدی صدیقی، حمیدرضا سلیمانی، وحید رحیمیان، زینب شعبانی، حسنا قبادی، ساغر کیخا، مرتضی مودی، علی اوسیوند و فرهاد بشارتی ایفای نقش می‌کنند.

سریال «آسباد» محصول سیمافیلم، از یکشنبه ۲۲ شهریورماه، در روز‌های فرد هفته ساعت ۲۲:۱۵ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

منبع: سیمافیلم

برچسب ها: سریال تلویزیونی ، سیمافیلم
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